अलवर : देश में तेजी से बढ़ते आवारा डॉग्स के हमले के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पकड़कर शेल्टर होम्स में रखने का आदेश निकाला. इस आदेश के खिलाफ देशभर में रोष फैल गया, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने आदेश में संशोधन किया. इसके तहत अब आवारा डॉग्स की नसबंदी कर, उन्हें फिर उन्हीं क्षेत्रों में छोड़े जाने के आदेश दिए. आदेश के बाद अलवर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इस साल अभी तक नगर निगम की ओर से 95 लावारिश स्वानों की चिकित्सालय में नसबंदी कराकर वापस उन्हीं क्षेत्रों में छोड़ा गया है. उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब नगर निगम को नए सिरे से तैयारी की जरूरत होने लगी है.

निगम अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का विधिक परीक्षण कर पालना कराने के लिए तैयारी की जाएगी. वैसे अलवर जिला डॉग बाइट मामलों में अग्रणी रहा है. यहां वर्ष 2024 में 40 हजार से ज्यादा और 2025 में अब तक करीब​ आठ हजार से ज्यादा डॉग बाइट के मामले आ चुके हैं. अलवर जिले में डॉग बाइट की समस्या बड़ी है. अलवर जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार अकेले अलवर शहर में गत 2 सालों में 20 हजार से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आ चुके हैं. वर्ष 2025 में अब तक 1605 डॉग बाइट के गंभीर मामले शामिल हैं.

डॉग बाइट के मामले में अलवर बना हॉट स्पॉट (ETV Bharat Alwar)

लावारिस श्वानों की आबादी नियंत्रित करना जरूरी : राजकीय पशु चिकित्सालय अलवर के उप निदेशक डॉ. सरजीत सिंह ने बताया कि जिले में डॉग बाइट के मामलों में कमी लाने की जरूरत है. इसके लिए लावारिस श्वानों की आबादी को नियंत्रित करने की जरूरत है. लावारिश श्वानों की संख्या बढ़ने पर उनके लिए भोजन की समस्या उत्पन्न होने लगती है. इससे श्वानों में तनाव बढ़ता है और इस तनाव के चलते कई बार लावारिस श्वान छोटे बच्चों पर हमला कर देते हैं.

इस साल के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सालय व नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में श्वानों के नियंत्रण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसके तहत नगर निगम की टीम लावारिस श्वानों को पकड़कर पशु चिकित्सालय लाती है और यहां चिकित्सकों की ओर से इनका ऑपरेशन किया जाता है. नसबंदी के करीब पांच दिन उपचार के बाद नगर निगम की टीम इन लावारिस श्वानों को उसी जगह पर छोड़ती है, जहां से उन्हें पकड़ा गया था. उप निदेशक ने बताया कि पशु चिकित्सालय में 2024 में करीब 1200 डोज एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की लगाई गई. इस साल 2025 में 15 अगस्त तक 726 डोज एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की लगाई गई है. वहीं, 95 श्वानों की नसबंदी की गई है.

डॉग बाइट के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

आदेशों की पालना के लिए करेंगे तैयारी : नगर निगम अलवर के आयुक्त जितेन्द्र नरूका ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से श्वानों को लेकर दिए गए आदेशों का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस संबध में मिलने वाले निर्देशों की पालना की जाएगी. अभी तक एबीसी प्रोग्राम के तहत डॉग की पशु चिकित्सालय में नसबंदी कराकर उपचार के बाद उन्हें वापस उसी जगह छोड़ा जाता है, जहां से उन्हें पकड़ा गया था.

डॉग बाइट के मामले अलवर में बढ़े (ETV Bharat Alwar)

न्यायालय ने यह दिए आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों लावारिश श्वानों को लेकर दिए आदेश में कहा कि श्वानों को पकड़कर बंध्याकरण व टीकाकरण के बाद छोड़ा जाए, यदि कोई आक्रमक और रेबीज श्वान है तो उन्हें शेल्टर होम में छोड़ा जाए. साथ ही श्वानों के भोजन के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएं. नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के इन आदेशों की पालना के लिए तेजी से तैयारी की जाएगी.

लावारिश स्वान (ETV Bharat Alwar)

अस्पतालों में दवाओं का पूरा स्टॉक : अलवर जिले के सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि डॉग बाइट से पीड़ितों के उपचार के लिए ब्लॉक स्तर पर अस्पतालों व सीएचसी आदि पर एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है. साथ ही सामान्य चिकित्सालय में एआरवी की उपलब्धता 24 घंटे है. कोई भी डॉग बाइट पीड़ित व्यक्ति इन अस्पतालों में जाकर उपचार ले सकता है. डॉग बाइट पीड़ित व्यक्ति को वैक्सीन की चार डोज जरूरी है. वैक्सीन की ये डोज घटना के दिन, 3 दिन, सात दिन व 28 दिन में लगना जरूरी है. वैक्सीन का असर व्यक्ति में छह माह तक रहता है.