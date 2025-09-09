ETV Bharat / state

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अलवर शहर को तीसरा स्थान, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त हुए सम्मानित

अलवर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 एवं वेटलैंड शहरों की श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान मिला है.

Collector and Municipal Corporation Commissioner honored
कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त हुए सम्मानित (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 10:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: देशभर में किए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अलवर शहर को तीसरा स्थान मिला है. इस उपलब्धि के लिए मंगलवार को दिल्ली में हुए समारोह में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर जिला कलेक्टर, नगर निगम प्रशासक डॉ आर्तिका शुक्ला एवं नगर निगम अलवर के आयुक्त जितेन्द्र नरूका को सम्मानित किया गया. उन्हें 25 लाख रुपए इनाम राशि, प्रमाण-पत्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. इस मौके पर भूपेन्द्र यादव ने कहा कि अलवर शहर को उत्तर भारत के सबसे स्वच्छ, सुन्दर व रमणीक शहर के रूप में विकसित करने के लिए सबकी भागीदारी जरुरी है.

समारोह में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यादव ने कहा कि पीएम मोदी के मिशन लाइफ का उद्देश्य पर्यावरण हितैषी जीवनशैली अपनाकर प्रकृति का संरक्षण करना है. देश में स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकेप) से 130 शहरों में नवाचार एवं तकनीक के उपयोग के संयुक्त प्रयासों से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया गया है. उन्होंने स्वच्छ वायु के लिए सामूहिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया. उन्होंने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 75 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. देश में इस वर्ष 75 नए नगर वन भी बनाए जाएंगे.

पढ़ें: राजस्थान को टीबी उन्मूलन प्रयास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में तीसरा स्थान

पर्यावरण मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार ने बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंतर्गत वायु प्रदूषण को सन 2025-26 तक 40 प्रतिशत तक कम करने के लिए एक पहल है. इसमें 130 शहरों को उनकी वायु गुणवत्ता में सुधार और शहर को विशिष्ट कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर रैंक दी जाती है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य देश के 130 शहरों में पीएम 10 के वर्ष 2019-20 के स्तर से 2025-26 तक स्तर में 40 प्रतिशत तक की कमी या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

पढ़ें: India Smart Cities Awards Contest 2022: नॉर्थ जोन में उदयपुर स्मार्ट सिटी अव्वल, अलग-अलग श्रेणी में जीते तीन अवार्ड

जिला कलेक्टर डॉ आर्तिका शुक्ला ने बताया कि इस बार अलवर जिले को स्वच्छता रैंकिंग में 54वां स्थान प्राप्त होने के बाद अलवर शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश भर में तीसरा स्थान स्थान मिलना बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि अलवर शहर को एनकेप के तहत अभी तक कुल 24.32 करोड़ रुपए की राशि मिली है, जिसमें से करीब 22 करोड़ रुपए लगभग 90 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जा चुका है.

पढ़ें: राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड : राज्य पुरस्कार में राजस्थान को मिला तीसरा स्थान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पुरस्कृत

नगर निगम आयुक्त जितेन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हर साल आयोजित किया जाता है. इस वर्ष 130 शहरों में तीन श्रेणियों में पुरस्कार दिए जिसमें द्वितीय केटेगरी (3 लाख से 10 लाख तक की आबादी) में अलवर शहर देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है. अलवर शहर ने कुल 200 अंकों में से 197.6 अंक प्राप्त किए. इसी केटेगरी में प्रथम स्थान पर अमरावती (महाराष्ट्र), द्वितीय स्थान पर संयुक्त रूप से उत्तरप्रदेश के शहर झांसी व मुरादाबाद रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

ALWAR 3RD IN NCAPNATIONAL CLEAN AIR PROGRAMMEस्वच्छ वायु सर्वेक्षणRANKING OF CITIES IN NCAPSWACHH VAYU SARVEKSHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, जानें सांसद कैसे डालेंगे वोट

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें?

explained: क्यों बढ़ रही हैं AC ब्लास्ट की घटनाएं, जानिए इस समस्या से कैसे बचें और क्या सावधानियां बरतें

हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! साइंटिस्ट ने किया बड़ा दावा, खतरा भी जताया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.