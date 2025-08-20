अलवर/चूरू : अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के डेरा गांव के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार को बस और कंटेनर में भीषण टक्कर हो गई. बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर रैणी पुलिस पहुंची और घायलों को पिनान चिकित्सालय पहुंचाया. कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया. बस जोधपुर से दिल्ली जा रही थी कि एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 140 के पास आगे चल रहे कंटेनर से बस की भिड़ंत हो गई. वहीं, चूरू जिले में मंगलवार देर रात बस की भिड़ंत से कैंपर सवार दो जनों की मौत हो गई.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में घायल बस सवार उदय ने बताया कि वह पाली के सोजत का रहने वाला है, जो बुधवार सुबह अपने तीन साथियों के साथ जोधपुर से दिल्ली जा रहा था. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस की कंटेनर से टक्कर हो गई. तब वे सो रहे थे. टक्कर के झटके से नींद टूटी तो यात्री चिल्ला रहे थे. बस में सफर कर रहे कई यात्रियों को चोट लगी. इन्हें पिनान अस्पताल ले गए. घटनास्थल पर भीड़ हो गई.

यात्री उदय ने बताया कि वे और उनका एक साथी भी घायल हुए. इन्हें पहले पिनान अस्पताल भेजा. इसके बाद अलवर अस्पताल रेफर कर दिया. रैणी पुलिस ने कंटेनर व बस को सड़क किनारे कर यातायात सुचारू कराया. पुलिस के अनुसार घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई, जिसका शव रैणी चिकित्सालय में रखवाया. पुलिस मृतक के बारे में पता लगा रही है.

सुजानगढ़ में भिड़ी कैंपर और बस : चूरू जिले के सुजानगढ़ सदर थाना क्षेत्र मेंसालासर रोड स्थित लोढ़सर गांव के पास मंगलवार देर रात बस और कैंपर की भिड़ंत हो गई. इसमें कैंपर सवार दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने दोनों शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. सदर थाने के हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल ने बताया कि जयपुर से जैसलमेर जा रही स्लीपर बस लोढ़सर के पास कैंपर से टकरा गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल कैंपर सवार दो जनों को सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान बीकानेर के लालमदेसर बड़ा निवासी मनोज मेघवाल (28) ने दम तोड़ दिया. उसी के गांव के गंभीर घायल महेश पुत्र रामप्रताप जाट (30) को हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया.