पत्नी के निधन से दुखी होकर छोड़ा था घर, 18 साल बाद 'अपना घर' ने परिवार से मिलवाया
अलवर के 'अपना घर आश्रम' ने 18 साल पहले पत्नी के निधन से दुखी होकर घर छोड़ चुके पप्पू श्रवण को उनके पुत्र से मिलवाया.
Published : October 1, 2025 at 6:19 PM IST
अलवर: परिवार से दुत्कारे गए, लावारिस और वृद्धजनों के लिए शहर के विवेकानंद नगर में संचालित 'अपना घर आश्रम' एक सच्चा आश्रय स्थल बन गया है. यह आश्रम कई बार परिवार के बिछड़े लोगों के मिलन का भी साक्षी रहा है. आश्रम की टीम ने काउंसलिंग के जरिए अब तक आश्रम के 260 निवासियों, जिन्हें यहां 'प्रभुजी' कहा जाता है, को उनके परिजनों से मिलवाया है. बुधवार को आश्रम में रहने वाले 'प्रभुजी' पप्पू श्रवण का 18 साल बाद उनके परिवार से मिलन हो सका. श्रवण को आश्रम की रेस्क्यू टीम अलवर के रेलवे स्टेशन के पास बने एक मंदिर से लाई थी. अभी उसकी उम्र 60 वर्ष है.
आश्रम के मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पप्पू श्रवण सिंह को एक साल पहले आश्रम लाया गया था. यहां उनकी काउंसलिंग की गई, जिससे पता चला कि वे भरतपुर के रहने वाले हैं. करीब 18 साल पहले पत्नी के निधन से व्यथित होकर वे डिप्रेशन में घर से निकल गए थे. इस बीच वे अलवर आ गए. कई सालों तक मजदूरी करके अपना खर्च चलाया.
आश्रम के रेस्क्यू अभियान के दौरान टीम को वे रेलवे स्टेशन के पास मंदिर में असहाय अवस्था में मिले थे. टीम उन्हें आश्रम लेकर आई और उनका इलाज करवाया गया. 'प्रभुजी' पप्पू श्रवण ने स्वस्थ होने के बाद अपने परिवार के बारे में बताया, जिसके आधार पर उनके परिवार से संपर्क किया गया.
भूपेंद्र ने बताया कि बुधवार को प्रभुजी पप्पू श्रवण सिंह के पुत्र गुल्लू उन्हें लेने आश्रम पहुंचे. पिता और पुत्र के 18 साल बाद मिलने का यह पल बेहद भावुक था. आश्रम संचालकों ने पहले श्रवण की बात उनके परिवार से वीडियो कॉल पर कराई, जिसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को पहचाना. इसके बाद बेटे के अलवर आश्रम पहुंचने पर, सारी औपचारिकताएं पूरी करके उन्हें उनके पुत्र के साथ घर भेज दिया गया.