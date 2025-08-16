कोटा: दरा की नाल और अमझार की पुलिया को कमजोर बताते हुए पीडब्ल्यूडी ने रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी थी. इसके बाद हैवी वाहनों के गुजरने पर एक सप्ताह पहले प्रतिबंध लगाया गया था. इसी को लेकर शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सर्किट हाउस में बैठक आयोजित की, जिसमें जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में तय किया गया कि दरा की नाल से ट्रैफिक निकाला जाएगा. वहीं, अमझार पुलिया से हैवी वाहन भी 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकाले जाएंगे. झालावाड़ से आने वाले वाहनों को नए रियासत कालीन रास्ते से निकाला जाएगा.
अमझार पुलिया से वन वे ट्रैफिक: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि एसवी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत की रिपोर्ट 16 अगस्त 2025 को आई है. इसमें कहा गया है कि नए ब्रिज का निर्माण होने और अन्य मार्ग तैयार होने तक पुराने ब्रिज पर 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एकतरफा लेन में कमर्शियल वाहनों का संचालन हो सकता है. इसके अनुसार रविवार से अमझार पुलिया से वन वे ट्रैफिक शुरू कर दिया गया है. इसमें कोटा से झालावाड़ की ओर वाहनों को निकाला जाएगा, जबकि झालावाड़ से आने वाले वाहनों को तैयार रियासत कालीन पुलिया से निकाला जाएगा.
वैकल्पिक मार्ग और निर्माण कार्य: रियासतकालीन वैकल्पिक मार्ग से टेस्टिंग भी कर ली गई है. इसका निर्माण एनएचएआई करवा रहा है और टनल बनने तक एनएचएआई ही इसकी देखरेख करेगा. वहीं, स्टील ब्रिज से भटवाड़ा होते हुए 8 लेन एक्सप्रेस वे तक सड़क मार्ग आरएसआरडीसी जल्द तैयार करवाएगा. आवागमन सुचारू रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी.
आरएसआरडीसी की ओर से दरा से चेचट को जोड़ने वाले रोड को भी 10 सितंबर तक सीसी सड़क बनाकर चालू कर दिया जाएगा. बैठक में नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर सतीश अग्रवाल, आरएसआरडीसी के जीएम अरविंद साहू, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता अजय चौधरी, अधिशासी अभियंता मुकेश गुप्ता और आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजकुमार राजोरिया मौजूद रहे.
