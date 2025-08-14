अल्मोड़ा: त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव संपन्न हो गया है. अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर जिले में अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत कर लिया है. कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देते हुए चार मतों से विजय हासिल की. इस जीत के साथ ही भाजपा ने जिला पंचायत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर भविष्य के चुनावों के लिए भी सकारात्मक माहौल बना लिया है.

आज गुरुवार को हुए मतदान में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला. दोनों ही दलों के समर्थक बड़ी संख्या में मतदान स्थल के बाहर जुटे रहे. समूह के रूप में आकर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान समाप्त होने के बाद शाम को मतगणना की गई. जिसके बाद जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने चुनाव परिणामों की घोषणा की. उन्होंने बताया भाजपा की हेमा गैड़ा को 24 मत मिले हैं. कांग्रेस की सुनीता कुंजवाल को 20 और यूकेडी की सरस्वती किरौला को 1 वोट पड़ा है.

जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी की हेमा गैड़ा की विजय हुई है. उन्होंने बताया 45 मतों में से कोई भी मत निरस्त नहीं हुआ है. पूरी पारदर्शिता से चुनाव सम्पन्न हुआ है. परिणाम घोषित होते ही भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई. कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया. इस दौरान काबिना मंत्री रेखा आर्या ने कहा जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा और उपाध्यक्ष सुरेंद्र नेगी के रूप में प्राप्त हुआ है. उन्होंने खुशी जाहिर की कि अबकी बार ग्रामीण में बीजेपी की सरकार बनी है. पूरी शांति पूर्वक यह सरकार बनी है. इसके लिए सभी को शुभकामनाएं दी. वहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हेमा गैड़ा ने सभी का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद दिया. प्राथमिकता पूछे जाने पर उन्होंने कहा उनकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की है.



ब्लॉक प्रमुख परिणाम