ETV Bharat / state

अल्मोड़ा जिला पंचायत पर भाजपा की शानदार जीत, हेमा गैड़ा बनी अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख का रिज्ल्ट भी देखें - ALMORA JILA PANCHAYAT ADHYAKSH

अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी की हेमा गैड़ा ने 24 वोट मिले. उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सुनीता को 4 वोटों से हराया

ALMORA JILA PANCHAYAT ADHYAKSH
अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2025 at 6:26 PM IST

3 Min Read

अल्मोड़ा: त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव संपन्न हो गया है. अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर जिले में अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत कर लिया है. कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देते हुए चार मतों से विजय हासिल की. इस जीत के साथ ही भाजपा ने जिला पंचायत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर भविष्य के चुनावों के लिए भी सकारात्मक माहौल बना लिया है.

आज गुरुवार को हुए मतदान में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला. दोनों ही दलों के समर्थक बड़ी संख्या में मतदान स्थल के बाहर जुटे रहे. समूह के रूप में आकर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान समाप्त होने के बाद शाम को मतगणना की गई. जिसके बाद जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने चुनाव परिणामों की घोषणा की. उन्होंने बताया भाजपा की हेमा गैड़ा को 24 मत मिले हैं. कांग्रेस की सुनीता कुंजवाल को 20 और यूकेडी की सरस्वती किरौला को 1 वोट पड़ा है.

जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी की हेमा गैड़ा की विजय हुई है. उन्होंने बताया 45 मतों में से कोई भी मत निरस्त नहीं हुआ है. पूरी पारदर्शिता से चुनाव सम्पन्न हुआ है. परिणाम घोषित होते ही भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई. कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया. इस दौरान काबिना मंत्री रेखा आर्या ने कहा जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा और उपाध्यक्ष सुरेंद्र नेगी के रूप में प्राप्त हुआ है. उन्होंने खुशी जाहिर की कि अबकी बार ग्रामीण में बीजेपी की सरकार बनी है. पूरी शांति पूर्वक यह सरकार बनी है. इसके लिए सभी को शुभकामनाएं दी. वहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हेमा गैड़ा ने सभी का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद दिया. प्राथमिकता पूछे जाने पर उन्होंने कहा उनकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की है.


ब्लॉक प्रमुख परिणाम

  1. हवालबाग ब्लॉक प्रमुख हिमानी कुंडू बनी. उन्होंने 32 मत प्राप्त किए. वहीं बबीता भाकुनी को मात्र 8 मत मिले.
  2. भिक्यासैण ब्लॉक प्रमुख पर तीन प्रत्याशी थे. जिसमें सतीश नैनवाल को 13, दीपक कारगेती को 11 एवम गीता देवी को एक भी मत नहीं मिला। यहां सतीश नैनवाल ब्लॉक प्रमुख बने.
  3. भैंसियाछाना ब्लॉक प्रमुख नीमा आर्या 16 मत प्राप्त कर बनी. सूरज कुमार को मात्र 5 मत मिले.
  4. धौलादेवी ब्लॉक प्रमुख का पद लीला के नाम रहा. उन्हें 12 मत मिले. यहां तीसरे राउंड की काउंटिंग में वरियता गणना के आधार पर उन्हें विजयी घोषित किया गया. चित्रलेखा सिंगवाल को भी 12 मत प्राप्त हुए थे. आशा नेगी को 7 एवं मीना भैसोड़ा को 9 मत प्राप्त हुए.
  5. चौखुटिया ब्लॉक प्रमुख चेतना नेगी ने 22 मत प्राप्त कर अपने नाम किया. महेश लाल को मात्र 11 मत मिले.
  6. लमगड़ा ब्लॉक प्रमुख का पद त्रिलोक सिंह ने 17 मत प्राप्त कर अपने नाम किया. राधा बिष्ट को 12 मत, विनीत बोरा को 9 मत प्राप्त हुए.
  7. स्याल्दे ब्लॉक प्रमुख मथुरा दत्त बने. उन्होंने 30 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी भूपाल सिंह को 24 मतों से पराजित किया.
  8. द्वाराहाट ब्लॉक प्रमुख का पद आरती के नाम रहा. उन्होंने 23 मत प्राप्त कर विजय श्री हासिल की. ममता भट्ट को 15 एवम कुंती फुलारा को मात्र एक मत प्राप्त हुये.
  9. ताड़ीखेत ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा निर्वाचित हुई. उन्हें 21 मत प्राप्त हुए. रचना रावत को 13 मत, विमला रावत को 06 मत ही मिल सके.
  10. सल्ट ब्लॉक प्रमुख के पद पर कंचन रावत निर्विरोध चुनी गई.
  11. वहीं ताकुला ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी आर्या निर्विरोध बनी हैं.

अल्मोड़ा: त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव संपन्न हो गया है. अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर जिले में अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत कर लिया है. कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देते हुए चार मतों से विजय हासिल की. इस जीत के साथ ही भाजपा ने जिला पंचायत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर भविष्य के चुनावों के लिए भी सकारात्मक माहौल बना लिया है.

आज गुरुवार को हुए मतदान में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला. दोनों ही दलों के समर्थक बड़ी संख्या में मतदान स्थल के बाहर जुटे रहे. समूह के रूप में आकर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान समाप्त होने के बाद शाम को मतगणना की गई. जिसके बाद जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने चुनाव परिणामों की घोषणा की. उन्होंने बताया भाजपा की हेमा गैड़ा को 24 मत मिले हैं. कांग्रेस की सुनीता कुंजवाल को 20 और यूकेडी की सरस्वती किरौला को 1 वोट पड़ा है.

जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी की हेमा गैड़ा की विजय हुई है. उन्होंने बताया 45 मतों में से कोई भी मत निरस्त नहीं हुआ है. पूरी पारदर्शिता से चुनाव सम्पन्न हुआ है. परिणाम घोषित होते ही भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई. कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया. इस दौरान काबिना मंत्री रेखा आर्या ने कहा जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा और उपाध्यक्ष सुरेंद्र नेगी के रूप में प्राप्त हुआ है. उन्होंने खुशी जाहिर की कि अबकी बार ग्रामीण में बीजेपी की सरकार बनी है. पूरी शांति पूर्वक यह सरकार बनी है. इसके लिए सभी को शुभकामनाएं दी. वहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हेमा गैड़ा ने सभी का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद दिया. प्राथमिकता पूछे जाने पर उन्होंने कहा उनकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की है.


ब्लॉक प्रमुख परिणाम

  1. हवालबाग ब्लॉक प्रमुख हिमानी कुंडू बनी. उन्होंने 32 मत प्राप्त किए. वहीं बबीता भाकुनी को मात्र 8 मत मिले.
  2. भिक्यासैण ब्लॉक प्रमुख पर तीन प्रत्याशी थे. जिसमें सतीश नैनवाल को 13, दीपक कारगेती को 11 एवम गीता देवी को एक भी मत नहीं मिला। यहां सतीश नैनवाल ब्लॉक प्रमुख बने.
  3. भैंसियाछाना ब्लॉक प्रमुख नीमा आर्या 16 मत प्राप्त कर बनी. सूरज कुमार को मात्र 5 मत मिले.
  4. धौलादेवी ब्लॉक प्रमुख का पद लीला के नाम रहा. उन्हें 12 मत मिले. यहां तीसरे राउंड की काउंटिंग में वरियता गणना के आधार पर उन्हें विजयी घोषित किया गया. चित्रलेखा सिंगवाल को भी 12 मत प्राप्त हुए थे. आशा नेगी को 7 एवं मीना भैसोड़ा को 9 मत प्राप्त हुए.
  5. चौखुटिया ब्लॉक प्रमुख चेतना नेगी ने 22 मत प्राप्त कर अपने नाम किया. महेश लाल को मात्र 11 मत मिले.
  6. लमगड़ा ब्लॉक प्रमुख का पद त्रिलोक सिंह ने 17 मत प्राप्त कर अपने नाम किया. राधा बिष्ट को 12 मत, विनीत बोरा को 9 मत प्राप्त हुए.
  7. स्याल्दे ब्लॉक प्रमुख मथुरा दत्त बने. उन्होंने 30 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी भूपाल सिंह को 24 मतों से पराजित किया.
  8. द्वाराहाट ब्लॉक प्रमुख का पद आरती के नाम रहा. उन्होंने 23 मत प्राप्त कर विजय श्री हासिल की. ममता भट्ट को 15 एवम कुंती फुलारा को मात्र एक मत प्राप्त हुये.
  9. ताड़ीखेत ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा निर्वाचित हुई. उन्हें 21 मत प्राप्त हुए. रचना रावत को 13 मत, विमला रावत को 06 मत ही मिल सके.
  10. सल्ट ब्लॉक प्रमुख के पद पर कंचन रावत निर्विरोध चुनी गई.
  11. वहीं ताकुला ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी आर्या निर्विरोध बनी हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ALMORA JILA PANCHAYAT ADHYAKSHALMORA BLOCK PRAMUKH ELECTIONअल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्षALMORA JILA PANCHAYAT ADHYAKSH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.