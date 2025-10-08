ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के लिए चुने गए उत्तराखंड के ये दो जिले, बदलेगी खेती की तस्वीर

कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास: देशभर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों की सूची में इन जिलों को शामिल करते हुए यहां कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जाना है. जिसके लिए दो सीनियर आईएएस अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है. खास बात यह है कि उत्तराखंड कैडर के ही दो अधिकारियों को इन अलग-अलग जिलों के नोडल के रूप में चयनित किया गया है. हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गई राधिका झा और काफी समय से प्रतिनियुक्ति के तहत केंद्र में सेवाएं दे रहे आशीष जोशी को नोडल अधिकारी बनाया गया है.

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के लिए चुने गए उत्तराखंड के ये दो जिले (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के लिए चुने गए दो जिले: उत्तराखंड के चमोली और अल्मोड़ा जिलों में खेती को लेकर अपनी तरह की अलग चुनौतियां हैं. यहां किसानों के सामने कम उत्पादक भूमि, सिंचाई की समस्या, बिखरे खेत, बंदरों और सुअरों का उत्पात समेत ऐसी कई परेशानियां हैं, जिनके चलते अच्छी फसल पाना मुश्किल होता है. शायद इन्हीं बातों को समझते हुए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए देश के तमाम जिलों में उत्तराखंड के दो जिलों चमोली और अल्मोड़ा को भी चिन्हित किया है.

देहरादून: खेती किसानी में पिछड़ते और पलायन की मार झेलते उत्तराखंड के दो जिलों को केंद्र की योजना संजीवनी देने जा रही है. दरअसल प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत राज्य के अल्मोड़ा और चमोली जिलों को चिन्हित किया गया है. इसके चलते ना केवल खेती की मौजूदा स्थिति को लेकर इन जिलों का सर्वे किया जाएगा, बल्कि यहां पर किसानी की संभावनाओं को बढ़ाने की दिशा में भी काम होगा. खास बात यह है कि इसके लिए केंद्र ने उत्तराखंड कैडर के ही दो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर मौजूद अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है.

योजना का लक्ष्य किसानों को लाभ पहुंचाना: इस योजना का मकसद कृषि के अलावा, मत्स्य पालन, पशुपालन समेत विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को लाभ पहुंचाना होता है. ताकि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके. भारत सरकार के कई मंत्रालय इस योजना से जुड़े हुए हैं और अलग-अलग मंत्रालय खेती से संबंधित विषयों पर किसानों को कैसे लाभ दे सकते हैं, इसके लिए काम किया जाता है.

ये है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (Photo- ETV Bharat)

कृषि मंत्री का बयान: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि-

केंद्र ने जिस तरह से योजना का लाभ उत्तराखंड के दो जिलों को दिया है, उससे प्रदेश को लाभ मिलेगा और इसके लिए मैं खास तौर पर प्रधानमंत्री का भी आभार जताना चाहता हूं. इस प्रयास के बाद निश्चित तौर पर यह दोनों जिले देश में कृषि क्षेत्र में मॉडल जिलों के रूप में काम कर पाएंगे.

-गणेश जोशी, कृषि मंत्री, उत्तराखंड-

दोनों जिलों का होगा सर्वे: योजना के तहत पहले इन दोनों ही जिलों में सर्वे भी कराया जाएगा. यह सर्वे न केवल मौजूदा स्थितियों की जानकारी दे पाएगा, बल्कि इससे आगे किन-किन सेक्टर में काम किया जाना है, उसे भी निर्धारित किया जा सकेगा. दरअसल सबसे पहले किसानों के लिए जिन सुविधाओं को जुटाया जाना है, उसका खाका तैयार किया जाएगा. इसके बाद ही आगे योजना के अनुरूप उन बातों को संबंधित योजना में कामों के लिहाज से शामिल किया जाएगा.

बिखरी खेती के कारण उत्तराखंड में कृषि कार्य कठिन है (Photo- ETV Bharat)

ग्रामीण आजीविका के नए साधन होंगे तैयार: इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण आजीविका के नए साधन तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने और कृषि की उत्पादकता बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया जाएगा. यह दोनों ही चिन्हित जिले पर्वतीय हैं और इसमें से चमोली तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ा जिला है. उत्तराखंड के लिए यह इसलिए भी खास है क्योंकि यहां पर पलायन की समस्या दिनों दिन बढ़ती चली गई है. ऐसे में अब कृषि के क्षेत्र में यदि कोई बेहतर काम हो पाता है, तो पलायन को लेकर भी समस्या को कुछ हद तक खत्म किया जा सकेगा.

उत्तराखंड की खेती वर्षा आधारित है (Photo- ETV Bharat)

क्या है प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना? प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष रूप से केंद्रित अपनी तरह की पहली योजना है. इस योजना का उद्देश्य एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ एग्रीकल्चर प्रैकिटिस को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को विकसित करने की 2025-26 की बजट घोषणा के अनुरूप है. यह योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी के कंवर्जन के माध्यम से लागू की जाएगी. इसका वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए है.

ये भी पढ़ें: