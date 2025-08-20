रांची: नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में 1 सितंबर से शुरू हो रही शराब की बिक्री होगी. निजी हाथों में खुदरा शराब बेचने की तैयारी कर रही राज्य सरकार ने इसके जरिए भारी भरकम राजस्व कमाने की तैयारी की है. राजस्व उगाही के लिए सरकार ने शराब मुहैया करा रही उत्पादक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है.जिस वजह से राज्य में शराब की बिक्री महंगी दरों पर होगी.

बीते सोमवार यानी 18 अगस्त को उत्पाद भवन में शराब सप्लायर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी. जिसके बाद राज्य सरकार के द्वारा अलग-अलग ब्रांड की शराब बोतलों पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दरें तय की हैं. सरकार के इस निर्णय पर नाराजगी जताते हुए झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि इससे राज्य में शराब महंगी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से वर्तमान में जिस दर पर शराब की बोतलें मिल रही हैं उसमें 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी.

जानकारी देते झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चालू वित्तीय वर्ष में करीब 4000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य

उत्पाद विभाग चालू वित्तीय वर्ष में शराब बेचकर करीब 4000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य तय किया है. इसके तहत 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक यानी सात महीनों के लिए कुल 2500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है. इसके तहत प्रत्येक जिले के उपायुक्त को उनके क्षेत्र के अनुसार लक्ष्य दिए गए हैं.इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के लिए पुरानी नीति के तहत करीब 1500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था. इस तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये का है.

लॉटरी में बिहार और यूपी के भी व्यवसायी होंगे शामिल

राज्य में नए तौर-तरीके से 1 सितंबर से शुरू हो रही शराब की बिक्री के लिए इन दिनों लॉटरी की प्रक्रिया उत्पाद विभाग द्वारा की जा रही है. विभाग द्वारा 22 अगस्त को दिन के 11 बजे से ई-लॉटरी के जरिए शराब दुकानों का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए 8 अगस्त से 20 अगस्त तक आवेदन लिया गया. राज्य में कुल 1343 शराब दुकानों को 560 ग्रुप में बांटा गया है. एक ग्रुप में एक से लेकर अधिकतम कर दुकानें शामिल हैं. 560 ग्रुप में से अंतिम दिन तक लगभग सभी ग्रुपों के लिए आवेदन जमा हो चुके थे.

इस संबंध में झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल कहते हैं कि शराब दुकानों की लॉटरी के लिए इस बार काफी संख्या में इच्छुक आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया है. शराब दुकानों के लिए बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से आवेदन दिए गए हैं.

आवेदन के अंतिम दिन उत्पाद भवन में लगी रही भीड़

आवेदन के अंतिम दिन उत्पाद भवन में शराब व्यवसायियों की भीड़ लगी रही. इधर, शराब दुकानों के अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती के लिए विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्राप्त आवेदन की जानकारी 21 अगस्त को विभाग के द्वारा सार्वजनिक की जाएगी. वहीं 22 अगस्त की सुबह 11 बजे ई-लॉटरी से बंदोबस्ती होगी.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में एक सितंबर से नई उत्पाद नीति के तहत बिकेगी शराब, तैयारी में जुटी सरकार

झारखंड में MRP से अधिक दाम पर क्यों मिलती है शराब, जानिए वजह

फेयर शराब बिक्री के लिए चल रही तैयारियां, कम हो जाएगी दुकानों की संख्या

झारखंड में 1 सितंबर से खुदरा शराब दुकानों पर लागू होगी नई उत्पाद नियमावली, क्या तब तक नहीं होगी बिक्री? पढ़ें रिपोर्ट