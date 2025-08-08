Essay Contest 2025

तेज हुई दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग! जानिए बीजेपी का क्या आया रिएक्शन? - BHARAT RATNA FOR SHIBU SOREN

झारखंड में जेएमएम समेत उसके सहयोगी दलों ने दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की है.

दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2025 at 4:40 PM IST

रांची: झारखंड के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन के बाद से, उन्हें 'भारत रत्न' देने की मांग अलग अलग मंचों से की जाती रही है. अब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और जेकेएलएम की ओर से, केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से दिवंगत नेता शिबू सोरेन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देने की मांग का समर्थन किया गया है.

जन कल्याणकारी पुरुष को मिलना ही चाहिए 'भारत रत्न': जेएमएम

जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि शिबू सोरेन के देहावसान के बाद से ही, दिशोम गुरु को 'भारत रत्न सम्मान' देने की मांग अलग-अलग सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है. पार्टी भी चाहती है कि जिस तरह से उनके नेता शिबू सोरेन ने अपना सारा जीवन जनकल्याण और जनता की भलाई में लगया, उन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए.

तेज हुई शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग (Etv bharat)

जनजातीय समाज के रहे हैं सर्वोच्च नेता: मनोज पांडेय

जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी दल का कोई नेता ऐसा नहीं होगा जो गुरु जी को भारत रत्न देने की मांग का विरोध करें. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने आगे बताया कि 'भारत रत्न' मिलने के लिए जो भी मापदंड होंगे, उनसे ऊपर की उपलब्धियां शिबू सोरेन जी पूरा करते हैं. वह निर्विवाद रूप से जनजातीय समाज के सर्वोच्च नेता रहे हैं और उनकी सर्व मान्यता रही है.

दिशोम गुरु जी 'भारत रत्न' देकर बीजेपी खुद को साबित करें: झामुमो

जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अगर बीजेपी और केंद्र सरकार खुद को आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील समझती है तो उन्हें बिना देर किए दिवंगत नेता दिशोम गुरु जी शिबू सोरेन को 'भारत रत्न' से सम्मानित करने की घोषणा कर देना चाहिए. झामुमो नेता ने कहा कि यह बीजेपी के पास एक मौका है कि वह देश के लाखों आदिवासी समुदाय को बताएं कि वह जनजाति विरोधी नहीं है.

झामुमो नेता ने फिर दोहराया कि आजाद भारत के इतिहास में शिबू सोरेन के बराबरी का कोई आदिवासी नेता नहीं हुआ है. जिनकी सोच और जिनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा हुआ होगा. बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने पार्टी के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर गुरु जी को 'भारत रत्न' देने की मांग की है.

गुरु जी को 'भारत रत्न' देने की घोषणा राष्ट्रपति करें: डॉ. इरफान
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि वह बिना समय गंवाए गुरुजी को 'भारत रत्न' देने की घोषणा करें. वही झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी दिवंगत नेता शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की है.

पद और सम्मान से बहुत ऊंचा था गुरुजी का व्यक्तित्व: झारखंड बीजेपी
झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों द्वारा केंद्र सरकार से गुरु जी को 'भारत रत्न' देने की मांग पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि दिशोम गुरु जी शिबू सोरेन का कद किसी भी पद और सम्मान से काफी ऊंचा है. वह झारखंड की जनता के दिलों में बसते थे और आज भी बसते हैं. उनका केवल पार्थिव शरीर इस दुनिया में नहीं है. वह जन-जन के नेता रहे हैं और समाज सुधार के काम किया हैं. इसलिए वह किसी भी सम्मान और पद की सीमा में बंधकर रहने वाले नेता नहीं रहे हैं.

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि यही वजह है कि उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर के नेताओं और लोगों का तांता लगा रहा. यह बताता है कि वह सम्मान से ऊपर थे, उन्होंने कहा कि जहां तक 'भारत रत्न' की बात है उसका फैसला केंद्र की सरकार अपने हिसाब से लेगी.

