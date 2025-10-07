ETV Bharat / state

रांची विश्वविद्यालय में डिग्री वितरण में तेजी, लेकिन उठे अनियमितता के आरोप, छात्र संगठनों ने की जांच की मांग

आरयू में डिग्री वितरण में अनियमिता के आरोप लगने लगे हैं. इस मामले को लेकर छात्र संगठनों ने जांच की मांग की है.

Ranchi University
रांची विश्वविद्यालय (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 7, 2025 at 7:20 PM IST

4 Min Read
रांची: आरयू यानी रांची विश्वविद्यालय में इन दिनों डिग्री वितरण का काम तेजी से चल रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्षों से लंबित पड़े छात्रों की डिग्रियां जारी करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत विश्वविद्यालय के परीक्षा और डिग्री विभाग के कर्मचारी लगातार काम में जुटे हैं. स्थिति यह है कि अवकाश के दिन और रविवार को भी कर्मचारी देर रात तक कार्यालय में रहकर डिग्री तैयार कर रहे हैं.

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि बैकलॉग वाले छात्रों की डिग्रियां प्राथमिकता के साथ जारी की जा रही हैं. ताकि छात्र आगे की पढ़ाई या नौकरी में देरी का सामना न करें. कई छात्रों को पहले ही डिग्रियां मिल चुकी हैं और बाकी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

रांची विश्वविद्यालय में डिग्री वितरण प्रणाली पर उठे सवाल (ईटीवी भारत)


एजेंसी (NCCF ) पर पैसों की मांग का आरोप

इस बीच, डिग्री वितरण प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप भी सामने आए हैं. छात्र संगठनों ने दावा किया है कि डिग्री छपाई से जुड़ी एजेंसी (NCCF )डिग्री निर्गत करने के एवज में पैसों की मांग कर रही है. छात्रों ने आरोप लगाया कि डिग्री जल्दी पाने के लिए एजेंसी के कुछ लोगों की ओर से औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि अनौपचारिक तरीके से पैसे मांगने की बात कही जा रही है.


इन आरोपों के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को आक्रोश देखने को मिला. नाराज विद्यार्थियों ने डिग्री छपाई विभाग के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और कार्यालय में ताला जड़ दिया. छात्रों ने कहा कि जब वे वर्षों बाद अपनी डिग्री पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उनसे अवैध वसूली की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है.

जांच की मांग और विश्वविद्यालय का पक्ष

इस मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू सुदेश कुमार साहू से बातचीत की. उन्होंने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय को इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है. अगर किसी छात्र या संगठन की ओर से शिकायत मिलती है, तो तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. डीएसडब्ल्यू ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पारदर्शिता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और डिग्री वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

हालांकि, छात्र संगठनों का कहना है कि भले ही शिकायत अभी औपचारिक रूप से दर्ज नहीं हुई हो, लेकिन परिसर में यह मामला खुलकर चर्चा में है. कई छात्रों ने अनौपचारिक रूप से ऐसी घटनाओं की पुष्टि की है.

जांच और आंदोलन की चेतावनी

छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे. कुछ संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले कुछ दिनों में कार्रवाई नहीं हुई, तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और कुलपति कार्यालय का घेराव भी करेंगे.

छात्र नेता नीरज ने कहा, एक तरफ विश्वविद्यालय के कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग छात्रों की लाचारी का फायदा उठा रहे हैं. यह शर्मनाक है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए.

सवाल कायम

फिलहाल यह सवाल बना हुआ है कि जब विश्वविद्यालय में इतना गंभीर आरोप लगाया गया है, तो प्रशासन को अब तक इसकी कोई औपचारिक शिकायत क्यों नहीं मिली? क्या छात्र शिकायत दर्ज करने से डर रहे हैं, या फिर शिकायत प्रक्रिया में ही कोई खामी है?

रांची विश्वविद्यालय का यह पूरा मामला अब छात्र संगठनों और विश्वविद्यालय प्रबंधन दोनों के लिए चुनौती बन गया है. जहां एक ओर प्रशासन अपनी पारदर्शिता और तत्परता पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर छात्र संगठन इस मामले को लेकर मुखर हैं. जांच शुरू होते ही यह स्पष्ट होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई डिग्री वितरण की तेजी के बीच कहीं अनियमितता की परछाई छिपी है.

