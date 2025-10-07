ETV Bharat / state

रांची विश्वविद्यालय में डिग्री वितरण में तेजी, लेकिन उठे अनियमितता के आरोप, छात्र संगठनों ने की जांच की मांग

रांची: आरयू यानी रांची विश्वविद्यालय में इन दिनों डिग्री वितरण का काम तेजी से चल रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्षों से लंबित पड़े छात्रों की डिग्रियां जारी करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत विश्वविद्यालय के परीक्षा और डिग्री विभाग के कर्मचारी लगातार काम में जुटे हैं. स्थिति यह है कि अवकाश के दिन और रविवार को भी कर्मचारी देर रात तक कार्यालय में रहकर डिग्री तैयार कर रहे हैं.



विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि बैकलॉग वाले छात्रों की डिग्रियां प्राथमिकता के साथ जारी की जा रही हैं. ताकि छात्र आगे की पढ़ाई या नौकरी में देरी का सामना न करें. कई छात्रों को पहले ही डिग्रियां मिल चुकी हैं और बाकी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

रांची विश्वविद्यालय में डिग्री वितरण प्रणाली पर उठे सवाल (ईटीवी भारत)



एजेंसी (NCCF ) पर पैसों की मांग का आरोप

इस बीच, डिग्री वितरण प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप भी सामने आए हैं. छात्र संगठनों ने दावा किया है कि डिग्री छपाई से जुड़ी एजेंसी (NCCF )डिग्री निर्गत करने के एवज में पैसों की मांग कर रही है. छात्रों ने आरोप लगाया कि डिग्री जल्दी पाने के लिए एजेंसी के कुछ लोगों की ओर से औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि अनौपचारिक तरीके से पैसे मांगने की बात कही जा रही है.



इन आरोपों के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को आक्रोश देखने को मिला. नाराज विद्यार्थियों ने डिग्री छपाई विभाग के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और कार्यालय में ताला जड़ दिया. छात्रों ने कहा कि जब वे वर्षों बाद अपनी डिग्री पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उनसे अवैध वसूली की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है.



जांच की मांग और विश्वविद्यालय का पक्ष



इस मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू सुदेश कुमार साहू से बातचीत की. उन्होंने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय को इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है. अगर किसी छात्र या संगठन की ओर से शिकायत मिलती है, तो तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. डीएसडब्ल्यू ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पारदर्शिता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और डिग्री वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

हालांकि, छात्र संगठनों का कहना है कि भले ही शिकायत अभी औपचारिक रूप से दर्ज नहीं हुई हो, लेकिन परिसर में यह मामला खुलकर चर्चा में है. कई छात्रों ने अनौपचारिक रूप से ऐसी घटनाओं की पुष्टि की है.



जांच और आंदोलन की चेतावनी