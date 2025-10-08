ETV Bharat / state

कथित दुर्ग धर्मांतरण केस में पीड़ितों का आरोप, महिला आयोग की तीन सदस्यों को हटाने की मांग

रायपुर: दुर्ग रेलवे स्टेशन पर आदिवासी युवतियों के साथ कथित उत्पीड़न के मामले में पीड़िताओं ने राज्यपाल को पत्र लिखकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है. पीड़ित युवतियों ने आरोप लगाया है कि ''छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हैं, लेकिन अन्य सदस्य अभियुक्तों का पक्ष लेते हुए निष्क्रिय और पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही हैं''. न्याय न मिलने से आहत पीड़िताओं ने आयोग की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और सदस्याओं को पद से हटाने की मांग की है.



''अध्यक्ष न्याय के लिए सक्रिय, अन्य सदस्य निष्क्रिय'': पीड़ितों की ओर से दिए गए शिकायत पत्र में कहा गया है कि ''आयोग की अध्यक्ष ने सुनवाई में पीड़िताओं की बातों को गंभीरता से सुना और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तैयार दिखी. वहीं, अन्य सदस्य दीपिका शोरी, लक्ष्मी वर्मा और सरला कोसरीया अभियुक्तों का पक्ष लेते हुए पीड़िताओं के बयान बदलवाने और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहीं थीं''.



धार्मिक और अपमानजनक सवाल पूछने का आरोप: पीड़िताओं का आरोप है कि ''सुनवाई के दौरान सदस्य दीपिका शोरी ने धार्मिक सवाल पूछे, जैसे कि किस धर्म को मानते हो, मंदिर जाते हो या नहीं जाते?. जवाब देने पर कहा, मस्जिद भी जाया करो''. पीड़िताओं का आरोप है कि ''लक्ष्मी वर्मा और सरला कोसरीया ने भी धमकाने वाले सवाल पूछे और पीड़िताओं तथा उनके अभिभावकों पर दबाव डाला''.



अभियुक्तों का पक्ष लेने का आरोप: पीड़िताओं ने कहा कि ''आयोग की सदस्याए अभियुक्तों का पक्ष ले रही थीं, जबकि अभियुक्त खुद सुनवाई में उपस्थित नहीं थे. इस वजह से यह स्पष्ट हो गया कि आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है और पीड़िताओं को न्याय प्राप्त करना कठिन हो रहा है''.



पुलिस प्रशासन पर सवाल: पीड़िताओं ने बताया कि ''घटना की शिकायत पहले अनुसूचित जनजाति थाना नारायणपुर में दी गई थी, लेकिन न पावती मिली और न ही FIR दर्ज की गई. पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस निष्क्रियता के कारण पीड़िताओं की न्याय की अंतिम उम्मीद राज्य महिला आयोग की सुनवाई बन गई''.



राज्यपाल से लगाई न्याय की मांग: पीड़िताओं ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि ''आयोग की सुनवाई निष्पक्ष हो और न्याय सुनिश्चित किया जाए''. पीड़िताओं ने आयोग की तीन सदस्याओं को पद से हटाने की मांग की है और कहा कि यदि आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो अभियुक्तों का पक्ष लेने वाली सदस्याओं की गतिविधियों की तत्काल जांच की जाए.

पीड़िताओं की मांग क्या है: पीड़िताओं ने स्पष्ट किया कि ''वे किसी धर्म या जाति से ऊपर उठकर केवल न्याय की मांग कर रही हैं. आयोग की अध्यक्ष न्याय के लिए तैयार हैं, लेकिन अन्य सदस्य अभियुक्तों का पक्ष लेकर निष्क्रिय हैं. यह स्थिति कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए न्याय पाने की संभावना पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है''.

