ETV Bharat / state

छेड़छाड़ के आरोप में भीम आर्मी का कथित नेता अरेस्ट

नाबालिग छात्रा का आरोप है कि वो जब स्कूल से लौट रही थी तो आरोपी ने बदतमीजी की.

ALLEGED BHIM ARMY LEADER ARRESTED
भीम आर्मी का कथित नेता अरेस्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 1:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदा बाजार: कसडोल पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी भीम आर्मी के नेता को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. कसडोल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

छेड़छाड़ के आरोप में भीम आर्मी का नेता गिरफ्तार: कसडोल पुलिस के मुताबिक छात्रा ने बताया कि वो 5 अक्टूबर के दिन दोपहर 2 बजे स्कूल से घर लौट रही थी. रास्ते में उसकी साइकिल का रास्ता आरोपी भीम आर्मी के नेता ने रोक ली. पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता की शिकायत है कि उसके साथ आरोपी नेता ने गाली गलौच भी किया.

बीएनएस तथा धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज: नाबालिग लड़की किसी तरह से वहां से बचकर भाग निकली. पीड़ित ने पूरा घटनाक्रम अपने परिवारवालों को बताया. परिजन इसके बाद नाबालिग को लेकर थाने पहुंचे. कसडोल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 8 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरु कर दी है. एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पहले भी आरोपी रहा है विवादों में: स्थानीय लोगों की मानें तो आरोपी ने हाल में देवरीकला गांव में हुई चाकूबाजी की घटना में थाने पहुंचा था और पुलिस पर प्रदर्शन कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था. आरोपी खुद को भीम आर्मी का नेता बताता है. छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है.

छेड़छाड़ से जुड़ी घटनाएं

  • 31 अगस्त 2025 को महासमुंद के तुमगांव पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई थी. पीड़ित परिवार वालों के मुताबिक नगर पंचायत अध्यक्ष को उनके घर से पुलिस ने उठाया.
  • 3 अप्रैल 2025 को राजनांदगांव के इंदिरा कला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ. खैरागढ़ थाने में यह केस रजिस्टर्ड हुआ है और आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया. इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया.
  • मार्च 30 2025 को जांजगीर चांपा के एक निजी अस्पताल से छेड़छाड़ की खबर सामने आई. डॉक्टर पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा.
बलौदा बाजार पुलिस पर गंभीर आरोप, न्याय के लिए शिकायतकर्ता लगा रहा अफसरों के चक्कर
1933 में बलौदा बाजार आए थे महात्मा गांधी, कृषि उपज मंडी में दिया था छुआछूत मिटाने का संदेश
बलौदा बाजार में साइक्लोथॉन का आयोजन, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने दिखाई हरी झंडी

For All Latest Updates

TAGGED:

BHIM ARMYKASDOL POLICEBALODA BAZAR DISTRICTPOCSO ACTALLEGED BHIM ARMY LEADER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.