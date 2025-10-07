ETV Bharat / state

छेड़छाड़ के आरोप में भीम आर्मी का कथित नेता अरेस्ट

बलौदा बाजार: कसडोल पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी भीम आर्मी के नेता को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. कसडोल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.



छेड़छाड़ के आरोप में भीम आर्मी का नेता गिरफ्तार: कसडोल पुलिस के मुताबिक छात्रा ने बताया कि वो 5 अक्टूबर के दिन दोपहर 2 बजे स्कूल से घर लौट रही थी. रास्ते में उसकी साइकिल का रास्ता आरोपी भीम आर्मी के नेता ने रोक ली. पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता की शिकायत है कि उसके साथ आरोपी नेता ने गाली गलौच भी किया.



बीएनएस तथा धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज: नाबालिग लड़की किसी तरह से वहां से बचकर भाग निकली. पीड़ित ने पूरा घटनाक्रम अपने परिवारवालों को बताया. परिजन इसके बाद नाबालिग को लेकर थाने पहुंचे. कसडोल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 8 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरु कर दी है. एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.



पहले भी आरोपी रहा है विवादों में: स्थानीय लोगों की मानें तो आरोपी ने हाल में देवरीकला गांव में हुई चाकूबाजी की घटना में थाने पहुंचा था और पुलिस पर प्रदर्शन कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था. आरोपी खुद को भीम आर्मी का नेता बताता है. छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है.