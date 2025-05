ETV Bharat / state

मंगेतर बोला पुलिस ने भारतीय महिला को बांग्लादेशी बताया, पुलिस ने कहा दावे की समीक्षा होगी - ALLEGATIONS ON DURG POLICE

दुर्ग में बांग्लादेशी महिला की गिरफ्तारी का केस ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 28, 2025 at 7:38 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 9:14 PM IST 4 Min Read

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मोहन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो महिलाओं सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें से दो महिलाएं खुशबू बेगम और शनाया नूर को बांग्लादेशी नागरिक बताया गया, लेकिन इस मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया, जब खुशबू बेगम का मंगेतर विशाल कुमार चौधरी पश्चिम बंगाल से दुर्ग पहुंचा और दावा किया कि खुशबू भारतीय नागरिक है, बांग्लादेशी नहीं है. पश्चिम बंगाल की निवासी हैं खुशबू: विशाल चौधरी ने बताया कि खुशबू उर्फ रानी, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की रहने वाली है.उसके माता पिता वहीं निवास करते हैं और खुशबू की पढ़ाई भी वहीं हुई है. दुर्ग पुलिस ने दिनाजपुर पुलिस से पुष्टि भी करवाई थी कि खुशबू वहीं की रहने वाली है, फिर भी उसे बांग्लादेशी घोषित कर विदेशी अधिनियम 1946 के तहत कार्रवाई की गई. दुर्ग पुलिस पर सवाल (ETV BHARAT) मेरा नाम विशाल चौधरी है. मैं आसनसोल का रहनेवाला हूं. मेरी मंगेतर की खोज में आया हूं. उसको बांग्लादेशी बताया जा रहा है. यह गलत है. मैंने सभी डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है. वैरिफिकेशन भी पुलिस ने कराया है. आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का दस्तावेज, स्कूल का सर्टिफिकेट भी दिया है. खुशबू बेगम ने राजन पासवान से शादी किया था. खुशबू ने उसको इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि राजन ने दो शादी किया था-विशाल चौधरी,मंगेतर यह अन्याय पूर्ण कार्रवाई है: विशाल ने कहा कि यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है. विशाल कुमार ने इस संबंध में दुर्ग पुलिस, एसपी, आईजी, और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश राजदूतावास को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज करवाई है. विशाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है.

Last Updated : May 28, 2025 at 9:14 PM IST