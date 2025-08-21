नई दिल्ली: आचार्य भिक्षु अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने भाजपा विधायक हरीश खुराना पर कथित मारपीट का आरोप लगाया है. डॉक्टर ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को दी गई अपनी शिकायत में लिखा है कि कैजुअल्टी ब्लॉक में डॉक्टर कुछ मरीजों को देख रहे थे. हरीश खुराना के साथ आए लोगों ने कहा कि इस मरीज को नहीं, बल्कि उनके मरीज को पहले देखा जाए. इस बात को लेकर गाली-गलौज और झगड़ा हुआ. यह लिखित शिकायत है, जो डॉक्टर ने दी है.

डॉक्टर ने अपनी शिकायत में लिखा कि आपातकालीन और कैजुअल्टी ब्लॉक में बुधवार सुबह करीब 11 बजे भाजपा विधायक ने अपने साथियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. शिकायत में डॉक्टर ने अस्पताल की तरफ से इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है.

वहीं भाजपा विधायक हरीश खुराना ने वीडियो जारी कर कहा है कि की दो-तीन दिन से उनके पास यह शिकायत आ रही थी कि अस्पताल के डॉक्टर वह आने वाले मरीजों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं. उसके बाद मैं मास्क लगाकर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचा ताकि सच्चाई जान सकूं. इमरजेंसी ब्लॉक में मैंने देखा कि डॉक्टर बिना एप्रेन पहने खड़े हैं. ऑन ड्यूटी डॉक्टर भी सादा कपड़ों में खड़े हैं. इसलिए यह सारा ड्रामा डॉक्टरों ने अपनी जान बचाने और कुर्सी बचाने के लिए रचा है.

हरीश खुराना ने कहा कि, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर आरोप लगाया है. मामला पूरी तरह से सेटल हो चुका है. लेकिन, आम आदमी पार्टी को हर बात में राजनीति करनी है. खुराना ने कहा कि मैं सौरभ भारद्वाज को चुनौती देता हूं कि मारपीट का कोई वीडियो फुटेज सामने ला दें जिसमें मेरी डॉक्टरों के साथ मारपीट हो रही हो. नहीं तो मुझसे माफी मांगें.

वहीं, AAP दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधायक हरीश खुराना ने बुधवार को डॉक्टर के साथ गाली-गलौंज व मारपीट की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से कतरा रही है. उन्होंने कहा कि पीड़ित डॉक्टर की मांग है कि मामले की सीसीटी फुटेज सार्वजनिक किया जाए, ताकि पूरी दिल्ली को असलियत पता चल सके. अगर पुलिस सख्त कारवाई नहीं करती है तो AAP विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगा.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब एक मुख्यमंत्री पर ऐसा हमला होता है, तो पूरी दिल्ली सहानुभूति के साथ खड़ी हो जाती है. आज उन्हीं मुख्यमंत्री की पार्टी भाजपा के मोती नगर से विधायक हरीश खुराना दिल्ली के आचार्य भिक्षु सरकारी अस्पताल में गए और डॉक्टर के साथ मारपीट की. इसकी शिकायत सुबह 11ः15 बजे डॉक्टर ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) को दी. गुरुवार शाम तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है.



एम्स और लेडी हार्डिंग के आरडीए ने सीएम रेखा गुप्ता से की कार्रवाई की मांग, अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सीएम को लिखा पत्र

मामले में एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी, अस्पतालों में सुरक्षाबलों की तैनाती करने और मामले की फास्ट्रेक से सुनवाई कराने की मांग की है. वहीं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर के दोषियों के खिलाफ दिल्ली मेडिकेयर सर्विस पर्सनल एंड मेडिकेयर सर्विस एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) ने भी घटना का वीडियो एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में डॉक्टरों के साथ भाजपा के मोती नगर विधायक हरीश खुराना और उनके लोगों द्वारा हिंसा का आरोप है.

ये भी पढ़ें-दिल्ली में AIIMS के डॉक्टर को कार से कुचलने की कोशिश; FIR दर्ज

ये भी पढ़ें- आठ साल की खामोशी के बाद कठुआ के लड़के को मिली आवाज, सेना के डॉक्टर का अथक प्रयास