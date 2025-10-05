ETV Bharat / state

छज्जा निकालकर कब्जा करने का आरोप; हमीरपुर में सेना के पूर्व अधिकारी ने लगाई गुहार, पुलिस ने काम रुकवाया

एसडीएम सरीला बलराम गुप्ता ने बताया कि पुलिस को भेजकर निर्माण कार्य रुकवाया गया है. जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

रामगोपाल पाठक, शिकायतकर्ता
रामगोपाल पाठक, शिकायतकर्ता (Photo credit: victim)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 7:10 PM IST

2 Min Read
हमीरपुर : सेना के एक पूर्व अधिकारी ने अपने पैतृक गांव में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है. उनका आरोप है कि गांव का एक युवक उनकी छत और जीने की जगह पर जबरन छज्जा निकाल रहा है. उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी है. शिकायत के बाद पुलिस ने काम को रुकवा दिया है.

लेखपाल से कराई गई जमीन की जांच : थाना प्रभारी जलालपुर पवन पटेल ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स भेजी गई थी. दोनों पक्षों की जमीन की जांच लेखपाल से कराई गई है. भूमि दोनों के नाम पर दर्ज है. शिकायत पर कब्जे की कोशिश को रोक दिया गया है.

प्रशस्ति पत्र से किया गया सम्मानित : थाना जलालपुर के ग्राम बरहरा निवासी रामगोपाल पाठक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने भारतीय सेना में 27 वर्ष तक सेवा की है और उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है. उन्होंने बताया कि गांव में एक मकान बनवाया था, लेकिन ड्यूटी पर बुलाए जाने के कारण जीना का हिस्सा अधूरा छोड़ दिया था. उनका आरोप है कि लौटने पर पता चला कि गांव का एक युवक उनके घर के जीने (सीढ़ी) की जगह पर छज्जा निकालकर कब्जा कर रहा है. पूर्व कैप्टन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एसडीएम सरीला बलराम गुप्ता ने बताया कि मेरे पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई थी. मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने पर तत्काल जलालपुर पुलिस को भेजकर निर्माण कार्य रुकवाया गया है. दोनों पक्षों को अपने-अपने कागजात लेकर तहसील बुलाया गया है. जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : संभल में तालाब की जमीन पर भू-माफिया का कब्जा, प्लॉटिंग कर खड़ी की इमारतें, 15 दिन में खाली करने का आदेश

