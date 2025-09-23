ETV Bharat / state

दलित युवकों को मंदिर में प्रवेश से रोकने का आरोप, मामला दर्ज, दो गिरफ्तार

चूरू के भानीपुरा में दलित समाज के युवकों को मंदिर में प्रवेश से रोकने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Villagers protest in front of police station
थाना के सामने धरना देते ग्रामीण (ETV Bharat Churu)
चूरू: भानीपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के साडासर गांव में दलित समाज के युवकों को कथित रूप से ठाकुरजी के मंदिर में जाने से रोकने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. इसे लेकर भानीपुरा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है. आक्रोशित लोगों ने इस संबंध में भानीपुरा थाना के सामने धरना देकर प्रदर्शन भी किया. मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य की तलाश जारी है.

एएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने बताया कि 19 वर्षीय कानाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि रविवार को गांव की गौशाला में भागवत कथा के समापन के बाद शाम करीब 6.30 बजे ग्रामीण कथावाचक के साथ शोभायात्रा निकालकर ठाकुरजी मंदिर पहुंचे. दर्ज मामले के अनुसार वह अपने साथियों के सा​थ मंदिर में दर्शन करने जा रहा था. तभी गांव के सुरजदास स्वामी, शंकरलाल, हिम्मत कुमार व अनिल ने जातिगत टिप्पणी करते हुए उन्हें मन्दिर के अंदर जाने से रोक दिया.

आरोप है कि जब कानाराम ने विरोध जताया, तो आरोपियों ने उसकी पिटाई की. शंकरलाल ने डंडा उठाकर उसके हाथ पर वार किया, जिससे वह गिर पड़ा. यह भी आरोप लगाया गया है कि भीड़ जमा होने के बाद भी वह गालीगलौच करते रहे और धमकी दी कि किसी दलित को मंदिर में नहीं घुसने देंगे. इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करते हुए दो जनों को गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस ने चार नामजद आरोपियों में से शंकरलाल स्वामी और अनिल स्वामी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अन्य की तलाश जारी है.

