लोगों ने कंगना के सुर में मिलाए सुर, प्रदेश सरकार और कांग्रेस विधायक पर लगाए ये आरोप

कुल्लू: जिला में मौसम साफ होने के बाद सड़कों की बहाली का काम तेज कर दिया गया है. वही जिला कुल्लू की लगघाटी में चोपाड़सा पंचायत के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और लोक निर्माण विभाग पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि इस पंचायत के चार गांव में भाजपा समर्थित लोग ज्यादा रहते हैं. इसी के चलते उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और करीब एक महीना बीतने के बाद भी उनकी सड़क की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की समस्या के बारे में लोक निर्माण विभाग और स्थानीय विधायक के साथ भी मुलाकात की, लेकिन अभी तक सड़क से मलबा नहीं हटाया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को दो जगह पर चार किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय करना पड़ रहा है. चौपाड़सा पंचायत के ग्रामीण ठाकुरदास का कहना है कि 'इस सड़क पर एक बार जेसीबी भेजी गई, जो थोड़ा सा मलबा हटाकर वापस चली गई. उसके बाद लोक निर्माण विभाग से भी बात की गई और हमें आश्वासन दिया किया कि जल्दी यहां पर मशीनरी भेजी जाएगी, लेकिन अभी तक की सड़क की कोई सुध नहीं ली गई है. ऐसे में ग्रामीणों के सेब सहित अन्य कृषि उत्पाद खेतों में ही खराब हो गए, बल्कि राशन सहित अन्य जरूरी काम के लिए भी उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर सफर तय करना पड़ रहा है. पंचायत के अधिकतर गांवों में भाजपा समर्थित लोग रहते हैं. इसी राजनीतिक द्वेष की भावना से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और इस सड़क मार्ग को नहीं खोला जा रहा है.'

जानबूझकर सड़कें न खोलने का लगाया आरोप (ETV Bharat)

सड़क खोलने के लिए जेसीबी भेजने की मांग

वही, ग्रामीण प्रेम सिंह का कहना है कि 'लग घाटी से अधिकतर लोग रोजाना ढालपुर जाते हैं और दूध सहित अन्य कृषि उत्पाद भी बाजार में बेचते हैं. करीब एक महीने से हमारी सड़क बंद पड़ी हुई है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण अपने स्तर पर भी सड़कों को साफ कर रहे हैं, लेकिन बड़ी-बड़ी चट्टानें और भारी मलबा होने के चलते यहां पर जेसीबी को भेजा जाना काफी आवश्यक है. ऐसे में स्थानीय विधायक और प्रशासन से आग्रह है कि वो ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस सड़क मार्ग को जल्द बहाल करें.'