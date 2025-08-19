ETV Bharat / state

सहायक आचार्य परीक्षा 2023 में गड़बड़ी का आरोप, अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से की सीबीआई जांच की मांग - IRREGULARITIES IN EXAM

झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा है.

Sahayak Acharya Candidates Demand
झारखंड का राजभवन. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : August 19, 2025 at 8:33 PM IST

रांचीः झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2023 की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. इसे लेकर अभ्यर्थियों ने 19 अगस्त 2025 मंगलवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को मांग पत्र सौंपा.

सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप

अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई है. विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत हुई परीक्षा की चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है. कई योग्य अभ्यर्थियों को दरकिनार कर परिणाम जारी किया गया है. साथ ही दस्तावेज सत्यापन (DV) पूरा करने वाले कई उम्मीदवारों का परिणाम आज तक जारी नहीं किया गया है.

अभ्यर्थी राहुल कुमार क्रांति का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अभ्यर्थियों की 11 सूत्री मांगें

मांग पत्र में अभ्यर्थियों ने कुल 11 बिंदुओं का उल्लेख किया है. इनमें प्रमुख मांग यह है कि Raw Marks के आधार पर मेरिट सूची और स्कोर कार्ड जारी किया जाए. साथ ही सफल अभ्यर्थियों को 26,001 पदों पर नियुक्ति दी जाए. इसके अलावा SC, ST और OBC वर्ग को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट, 2 वर्षीय BEd धारक अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने और पारा शिक्षकों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की मांग भी की गई है.

अभ्यर्थियों का कहना है कि पारा और नन पारा उम्मीदवारों की अलग–अलग मेरिट सूची बनाई जाए और उसी के आधार पर नियुक्ति की जाए. इसके साथ ही विकलांग (PH) अभ्यर्थियों के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करने की भी मांग रखी गई है.

नॉर्मलाइजेशन का विरोध

मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि चूंकि परीक्षा का सिलेबस समान था और अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लागू करना अनुचित है. अभ्यर्थियों ने इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग की है. इसके अलावा बायोमेट्रिक मिसमैच वाले उम्मीदवारों का सत्यापन अन्य तरीकों से करने पर भी जोर दिया गया है.

सीएम से मुलाकात का निर्णय

अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो अभ्यर्थी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.वहीं इस मामले को लेकर अभ्यर्थी राहुल कुमार क्रांति ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा.

बता दें कि राज्य में पहले से ही सहायक आचार्य परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में अभ्यर्थियों द्वारा सीबीआई जांच की मांग ने मामले को और गंभीर बना दिया है. अब देखना होगा कि राज्यपाल और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है. हालांकि मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई हो रही है.

