धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल APO

सरकारी विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल पर बड़ा आरोप. ग्रामीणों से नोकझोंक. पुलिस ने किया गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...

Ruckus in Bhilwara
वाइस प्रिंसिपल व ग्रामीणों में नोकझोंक (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2025 at 8:12 PM IST

भीलवाड़ा: जिले के बागौर थाना क्षेत्र मे स्थित एक सरकारी विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप के चलते ग्रामीणों व वाइस प्रिंसिपल में नोकझोंक हो गई. वहींं, इस मामले में पुलिस ने वाइस प्रिंसिपल को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए कमेटी गठित करते हुए स्कूल प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल को एपीओ कर दिया है.

इस मामले को लेकर बागोर थाना प्रभारी भंवर लाल जाट ने कहा कि सरकारी स्कूल के वाइंस प्रिंसिपल पांचवी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं. ग्रामीणों ने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है. स्कूल में हगामें की सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और आक्रोषित ग्रामीणों को समझा-बूझाकर मामला शांत किया. हमने ग्रामीणों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में जिस वाइस प्रिंसिपल पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है, उसको शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार किया है.

वहीं, इस मामले में मांडल शिक्षा विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) सत्यनारायण नागर ने कहा कि मामले की सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की. इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है, उन्हें एपीओ कर उनका मुख्यालय ब्लॉक शिक्षा कार्यालय मांडल रखा है. घटना की जांच के लिए हमने कमेटी गठित कर दी है.

