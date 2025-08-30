जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिले में किसानों से राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की.इसके बाद जीरो शॉर्टेज में धान का उठाव किया गया.फिर भी कई धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी सामने आ रही है. ऐसा ही मामला बम्हनीडीह ब्लॉक के कड़ारी धान खरीदी केंद्र से आया है. समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता ने प्रभारी संस्था प्रबंधक धनी राम समीर के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की है . किसानों के नाम पर फर्जी जमीन डालकर लाखों का धान बेचने का आरोप लगाया है. इस मामले में कलेक्टर ने उप पंजीयक सहकारी समिति को जांच के निर्देश दिए हैं.





धान खरीदी के दौरान गड़बड़ी का आरोप : बम्हनीडीह ब्लॉक के कड़ारी धान खरीदी केंद्र के संस्था प्रबंधक ने धान खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार किया है. ये आरोप बीजेपी मंडल के पदाधिकारी और समिति के अध्यक्ष हीरा साय साहू ने लगाए हैं. हीरा साय ने आरोप लगाए कि प्रभारी प्रबंधक धनी राम समीर के इस कारनामे को धान खरीदी के दौरान किया गया था. लेकिन जांच अधिकारी ने मामले में संस्था प्रबंधक से सांठगांठ कर अपनी रिपोर्ट में संस्था प्रबंधक को बचा लिया.

धान खरीदी में भी गबन का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर से की गई शिकायत : जिसके बाद गलत तरीके से धान खरीदी कर अपने चहते किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से जमीन डालकर धान खरीदी करने वाले प्रभारी प्रबंधक के खिलाफ फिर से कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज की गई. कलेक्टर ने मामले में उप पंजीयक सहकारी समिति के नए अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं. धनी राम समीर के खिलाफ 10 बिंदुओं में दस्तावेजी प्रमाण पेश किया गया है.

किसानों के नाम समिति प्रबंधक ने निकाला लोन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





फर्जी तरीके से खाद बीज निकालने के आरोप : वहीं दर्री बंजर गांव के किसान दिलेश्वर प्रसाद बरेठ ने भी उप पंजीयक कार्यालय पहुंचकर प्रभारी संस्था प्रबंधक धनी राम समीर पर उसके नाम पर फर्जी तरीके से खाद बीज निकालने के आरोप लगाए है. साथ ही किसान की ऋण पुस्तिका भी अपने पास रखने की बात कही है. कड़ारी सहकारी समिति के अध्यक्ष और किसान की शिकायत की जांच कर रहे उप पंजीयक मंजू महेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि कलेक्टर जन दर्शन की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है

शिकायतकर्ता सहकारी समिति कड़ारी के अध्यक्ष है और संस्था प्रभारी दोनों से दस्तावेज मंगाए गए हैं. 9 सितम्बर तक 10 बिन्दुओं में हुई शिकायत का कागजी परीक्षण किया जाएगा. कुछ भौतिक सत्यापन की जरूरत रहेगी तो संस्था में भी जाकर जांच की जाएगी.इसके बाद जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी- मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयन

शिकायतकर्ताओं की उम्मीदें जगी : कड़ारी धान खरीदी केंद्र के पूर्व संस्था प्रभारी धनी राम समीर के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं. जिसमें धान खरीदी के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी के लिए आई राशि का गबन करने के साथ किसानों के नाम फर्जी ऋण निकालने के आरोप लगे हैं. अब कलेक्टर के निर्देश पर दूसरी बार हो रही जांच पर शिकायतकर्ता को काफी उम्मीदें हैं.

