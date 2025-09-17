ETV Bharat / state

मोती महल पैलेस में ध्वजस्तम्भ को नुकसान पहुंचाने का आरोप, अनिरुद्ध सिंह बोले– पारिवारिक विरासत पर घृणित हमला

भरतपुर के मोती महल में ध्वजस्तंभ को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया. अनिरुद्ध सिंह ने इसे परिवार की विरासत पर हमला बताया है.

मोती महल के ध्वजस्तंभ में तोड़फोड़ का मामला
मोती महल के ध्वजस्तंभ में तोड़फोड़ का मामला (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: पूर्व राजपरिवार के अंदरूनी विवाद के बीच मोती महल पैलेस में लगे ध्वजस्तंभ में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. पूर्व राजपरिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह भरतपुर ने बुधवार को एक्स और फेसबुक पर पोस्ट कर दावा किया कि मंगलवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने मोती महल परिसर में घुसकर ध्वजस्तम्भ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. साथ ही ध्वज को भी नुकसान हुआ है.

अनिरुद्ध सिंह ने पोस्ट में लिखा है कि मोती महल की छत पर लगे ध्वजस्तम्भ को सहारा देने वाली धातु की तारें जानबूझकर काटी गईं. धारदार तारों से ध्वज को फाड़ने का भी प्रयास हुआ, जिसके निशान तस्वीरों में साफ दिखते हैं. उन्होंने इसे परिवार की विरासत और सम्मान पर सीधा और घृणित हमला करार दिया.

इसे भी पढ़ें- भरतपुर राजपरिवार में संपत्ति विवाद, बंध बारैठा को लेकर अनिरुद्ध और पिता विश्वेंद्र आमने-सामने

परिवार के भीतर आरोप-प्रत्यारोप: अनिरुद्ध सिंह और उनके पिता, पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. 24 अगस्त को विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बांध बारैठा महल को लेकर उठे आरोपों का जवाब दिया था. उन्होंने साफ किया था कि कोठी बंध बारैठा उनकी निजी संपत्ति है और इसे बेचने का पूरा अधिकार उन्हें है.

विश्वेंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी दिव्या सिंह ने जबरन उनसे लिखवाकर इस संपत्ति को बिकवाया और उस धन से दिल्ली के हौज़ खास एनक्लेव में फ्लैट खरीदा. उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 से वे मोती महल परिसर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं और इसी दौरान उनकी पत्नी व पुत्र ने महल की कीमती वस्तुएं तक बेच दीं.

ऐतिहासिक झंडा बदलने का आरोप: विश्वेंद्र सिंह ने अपने पुराने पोस्ट में दावा किया था कि मोती महल से कीमती दरवाजे-खिड़कियां तक बेची गईं और हमारे पुरखों के जमाने से लहराता ऐतिहासिक झंडा तक बदल दिया गया. यहां तक कि महल के मंदिरों की पूजा-अर्चना भी बंद करवा दी गई.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHARATPUR MOTI MAHALVISHVENDRA SINGHHERITAGE DISPUTEFLAGPOLE VANDALISMBHARATPUR ROYAL FAMILY DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.