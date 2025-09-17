मोती महल पैलेस में ध्वजस्तम्भ को नुकसान पहुंचाने का आरोप, अनिरुद्ध सिंह बोले– पारिवारिक विरासत पर घृणित हमला
भरतपुर के मोती महल में ध्वजस्तंभ को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया. अनिरुद्ध सिंह ने इसे परिवार की विरासत पर हमला बताया है.
Published : September 17, 2025 at 8:22 PM IST
भरतपुर: पूर्व राजपरिवार के अंदरूनी विवाद के बीच मोती महल पैलेस में लगे ध्वजस्तंभ में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. पूर्व राजपरिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह भरतपुर ने बुधवार को एक्स और फेसबुक पर पोस्ट कर दावा किया कि मंगलवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने मोती महल परिसर में घुसकर ध्वजस्तम्भ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. साथ ही ध्वज को भी नुकसान हुआ है.
अनिरुद्ध सिंह ने पोस्ट में लिखा है कि मोती महल की छत पर लगे ध्वजस्तम्भ को सहारा देने वाली धातु की तारें जानबूझकर काटी गईं. धारदार तारों से ध्वज को फाड़ने का भी प्रयास हुआ, जिसके निशान तस्वीरों में साफ दिखते हैं. उन्होंने इसे परिवार की विरासत और सम्मान पर सीधा और घृणित हमला करार दिया.
कल रात कुछ गुंडों ने मोती महल पैलेस के परिसर में घुसपैठ की और जानबूझकर तोड़फोड़ की। इन दुराचारी प्रयासों का लक्ष्य महल की छत पर लगे ध्वजस्तम्भ को नुकसान पहुँचाना था — जो हमारी विरासत और सम्मान का प्रतीक है। ध्वजस्तम्भ को सहारा देने वाली धातु की तारें जानबूझकर काट दी गईं, जैसा… pic.twitter.com/2pHZ3pxhnb— Anirudh D. Bharatpur (@thebharatpur) September 17, 2025
परिवार के भीतर आरोप-प्रत्यारोप: अनिरुद्ध सिंह और उनके पिता, पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. 24 अगस्त को विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बांध बारैठा महल को लेकर उठे आरोपों का जवाब दिया था. उन्होंने साफ किया था कि कोठी बंध बारैठा उनकी निजी संपत्ति है और इसे बेचने का पूरा अधिकार उन्हें है.
विश्वेंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी दिव्या सिंह ने जबरन उनसे लिखवाकर इस संपत्ति को बिकवाया और उस धन से दिल्ली के हौज़ खास एनक्लेव में फ्लैट खरीदा. उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 से वे मोती महल परिसर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं और इसी दौरान उनकी पत्नी व पुत्र ने महल की कीमती वस्तुएं तक बेच दीं.
ऐतिहासिक झंडा बदलने का आरोप: विश्वेंद्र सिंह ने अपने पुराने पोस्ट में दावा किया था कि मोती महल से कीमती दरवाजे-खिड़कियां तक बेची गईं और हमारे पुरखों के जमाने से लहराता ऐतिहासिक झंडा तक बदल दिया गया. यहां तक कि महल के मंदिरों की पूजा-अर्चना भी बंद करवा दी गई.