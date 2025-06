ETV Bharat / state

धमतरी में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, जमकर विरोध - CONVERSION IN DHAMTARI

Published : June 30, 2025 at 7:57 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 8:02 AM IST

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर हिंदू जागरण मंच ने मोर्चा खोल दिया है. रविवार को शहर के टिकरापारा के एक अस्थायी प्रार्थना में ईसाई मिशनरियों के सभा के आयोजन के बाद हिंदू जागरण मंच ने जमकर विरोध जताया. मौके पर पुलिस को आना पड़ा, प्रशासन की ओर से तहसीलदार भी पहुंचे. धमतरी में धर्मांतरण: दरअसल धमतरी जिले के टिकरापारा क्षेत्र में धर्मांतरण के कथित प्रयास को लेकर शनिवार को माहौल गर्मा गया. हिंदू संगठनों ने एक अस्थायी प्रार्थना भवन में चल रही गतिविधियों पर आपत्ति जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. मौके पर बड़ी संख्या में हिन्दू संगठन के लोग जुटे और हनुमान चालीसा का पाठ कर नारेबाजी की. विरोध के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि यहां "चंगाई सभा" के नाम पर हिंदू समाज के लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. धमतरी में धर्मांतरण (ETV Bharat Chhattisgarh)

