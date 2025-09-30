ETV Bharat / state

पुलिस हिरासत में युवक की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों संग सांसद का धरना, एसपी बोले-अफवाहों पर ध्यान नहीं दें

एसपी ने की ये अपील: एसपी मनीष कुमार ने कहा कि चोरी के मामले में पूछताछ के लिए युवक को लेकर आए थे. तबीयत बिगड़ने पर उसे भर्ती करवाया था. युवक की हालत अभी स्थिर है. लोग किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गलत पोस्ट नहीं करे. इस पर पूरी निगरानी रखी जा रही है.

डूंगरपुर: जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के मामले में पूछताछ के दौरान आरोपी युवक दिलीप अहारी की तबीयत खराब होने के बाद से शुरू हुआ आदिवासी समाज का धरना मंगलवार को भी जारी रहा. कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव के दूसरे दिन बीएपी सांसद राजकुमार रोत भी पहुंचे. सांसद ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वहीं युवक के साथ किसी तरह की अनहोनी पर मुआवजा दिलाने की मांग रखी.

धरने पर बैठे परिजन: दरअसल, दोवड़ा थाना पुलिस की ओर से देवसोमनाथ कलारिया निवासी दिलीप अहारी को शुक्रवार को शहर में उसकी बुआ के घर से चोरी के एक मामले में पकड़ा था. पुलिस थाने में पूछताछ के दौरान दिलीप की तबीयत बिगड़ गई. पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया. इस पर परिजनों संग ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया. युवक की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया था. इसके बाद से लोग आक्रोशित हैं. परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए.

पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग: आसपुर विधायक उमेश डामोर रविवार शाम को दोवड़ा थाने के सामने धरने पर पहुंचे. उन्होंने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. वहीं सोमवार को दोवड़ा तिराहे पर 2 बार जाम लगाने का प्रयास हुआ. सराडा डीएसपी चांदमल सिंघारिया की कार पर पथराव और तोड़फोड़ की गई. आसपुर विधायक और सांसद राजकुमार रोत कलेक्ट्री धरने पर पहुंचे. जहां उन्होंने डूंगरपुर पुलिस की कार्यशैली पर निशाना साधा. सांसद ने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग रखी. वहीं युवक के साथ किसी तरह की अनहोनी पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने की मांग उठाई.