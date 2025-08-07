मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने वीसी समेत कई अधिकारियों पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. मौजूदा छात्रों के साथ पूर्व छात्रों ने भी विवि प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कई किसान नेता भी उनके साथ आ गए हैं. गुरुवार को विद्याथियों ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया. वहीं विवि प्रशासन ने आरोपों को खारिज किया है.

रजिस्ट्रार के कार्यालय का किया घेराव : छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय की वीसी संगीता शुक्ला पर विवि में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने 33 पन्नों का एक ज्ञापन भी सौंपा. उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में मीडिया के सामने कुछ साक्ष्य भी रखे. छात्रों का दावा है कि उन्होंने RTI के जरिए कुछ साक्ष्य जुटाए हैं. छात्रों ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के दफ्तर का घेराव किया. विश्वविद्यालय प्रशासन के समझाने पर छात्र शांत हुए.

छात्र नेता बोले-उत्तर पुस्तिकाओं को खरीदने में भी हुआ खेल : रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव को पीएम, सीएम और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा. छात्र नेता आदेश प्रधान ने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण, मूल्यांकन पुस्तिकाओं की खरीद में घोटाला हुआ है. विश्वविद्यालय ने बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के 39 लाख उत्तर पुस्तिका और 9 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को खरीदने में भी खेल किया है. विश्वविद्यालय ने ऑडिट में 4 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किए.

छात्रों ने लगाया करोड़ों की हेराफेरी का आरोप. (Photo Credit; ETV Bharat)

छात्र नेताओं ने वीसी पर फर्जी नियुक्ति के भी गंभीर आरोप लगाए. प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने मांग की कि साल 2021 से 2025 तक के तमाम ऑडिट की जांच होनी चाहिए. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं इस दौरान कुछ किसान नेता भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर नाराजगी जताते दिखे.

विवि के मीडिया प्रभारी ने आरोपों पर दी सफाई : ईटीवी भारत ने मामले में वीसी का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ. वॉयस मैसेज के जरिए अपनी बात रखने के लिए कहने पर कुछ देर बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अपनी सफाई पेश की. विवि के मीडिया प्रभारी ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि विश्वविद्यालय ने बीते वर्षों में NAAC A++ ग्रेड तक पहुंचने समते कई उपलब्धियां हासिल की हैं.

विवि प्रशासन ने आरोपों को किया खारिज. (Photo Credit; ETV Bharat)

'विवि में सरकार के निर्देशों पर चल रहे सभी कार्य' : प्रेस रिलीज के जरिए विवि प्रशासन ने कहा कि छात्रों की ओर से लगाए गए आरोप विद्वेषपूर्ण मानसिकता से प्रेरित हैं. भ्रामक हैं. विश्वविद्यालय में सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य सरकार की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों, अधिनियमों एवं नियमों के अनुरूप संचालित किए जाते हैं. इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाती है.

वहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल यादव ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें यहां चार्ज संभाले महज डेढ़ माह ही हुआ है. कुछ छात्र उनके पास आए थे. उन्होंने एक ज्ञापन दिया है. वह उसे नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अग्रसारित करेंगे. वह किसी भी अनियमितता के आरोपों के संबंध में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं.

