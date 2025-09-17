ETV Bharat / state

हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा-अभय चौटाला के बीच खिंची तलवारें,आरोपों के बाद पूर्व CM ने इनेलो-जेजेपी को बताया प्रॉक्सी पार्टी

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ धोखा कर भाजपा को फायदा पहुंचाने के आरोप पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुप्पी तोड़ी है.

BHUPINDER HOODA VS ABHAY CHAUTALA
भूपेंद्र हुड्डा बनाम अभय चौटाला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ः हरियाणा के सियासी माहौल में इन दिनों अभय चौटाला बनाम हुड्डा बन गया है. मंगलवार को इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर पिछले दो चुनावों में बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया था. वहीं बुधवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोपों का जवाब दिया है.

उदाहरण से भूपेंद्र हुड्डा ने दिया जवाब: अभय सिंह चौटाला के हुड्डा पर बीजेपी के साथ मिलकर पिछला विधानसभा लड़ने के आरोपों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "अगर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला हो तो भाजपा कभी नहीं जीत सकती है. कभी प्रॉक्सी में जेजेपी आ जाती है. कभी प्रॉक्सी में इनेलो आ जाती है." उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि "सिरसा में भाजपा ने अपना उम्मीदवार ही बैठा दिया था. गोपाल कांडा का जो वीडियो वायरल हुआ है, उससे पता चल गया था कि कौन कहां है. ज्यादा कहने की जरूरत नहीं."

भूपेंद्र हुड्डा बनाम अभय चौटाला (Etv Bharat)

'किसने वोट खिलाफ में दी सभी को पता है':उन्होंने कहा कि "ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है किसने वोट खिलाफ में दिया, सभी को पता है, लोग सब जानते हैं. सीटिंग विधायकों को टिकट देने की बात जहां तक है, केजरीवाल ने 27 विधायकों की दिल्ली में टिकट काटी थी, वहां चार विधायक जीते. क्योंकि जिनकी टिकट काटी वे बीजेपी में चले गए. सीटिंग हमारे जीते हैं, सीटिंग की टिकट कटना कोई मतलब थोड़ी ना है."

क्या था अभय चौटाला का आरोपः इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा था कि "जब मैं लोगों के बीच गया तो लोगों ने कहा कि इस बार हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने धोखा किया. किस तरह से बीजेपी की मदद की गई, वह बात लोगों ने मुझे बताई. कांग्रेस के 30 सीटिंग विधायकों में से सर्वे की रिपोर्ट में 16 हार रहे थे. ईडी की रेड करवाई गई, बीजेपी की तरफ से हुड्डा पर दबाव बनाने के लिए. दबाव के बाद बीजेपी ने हुड्डा को हिदायत दी कि सभी तीस मौजूदा विधायकों को टिकट दिलवाओ. नहीं दिलवाई तो ईडी के माध्यम से आपको जेल जाना पड़ेगा."

ABHAY SINGH CHAUTALA
इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला (Etv Bharat)

भाजपा के 16 विधायक जीतेः अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा था "हुड्डा साहब ने वो काम किया, जो कहा गया. राहुल गांधी से जाकर कहा कि अगर तीस सीटिंग को टिकट नहीं दी तो भगदड़ कांग्रेस में मच जाएगी. ऐसा मैसेज जायेगा कि सरकार कांग्रेस की बननी थी उससे पहले भगदड़ हो गई. लोगों का हमारे प्रति उत्साह कम न हो जाए, बनी बनाई सरकार खराब न हो जाए. यह बात कहकर उसने 30 मौजूदा विधायकों को टिकट दिलवाई. नतीजा आया तो तीस में से सोलह हार गए. वहीं बीजेपी के 16 जीते चाहे तो चेक करवा लो."

ये भी पढ़ें-

हुड्डा पिता-पुत्र पर फिर बरसे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला, कहा- 'कांग्रेस के साथ धोखा कर तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनवा दी'

INLD सेवक मोबाइल ऐप से लोगों की समस्या दूर करेगी इनेलो, क्राइम पर अभय बोले- "मैं जब सीएम बन जाऊंगा...."

For All Latest Updates

TAGGED:

BHUPINDER SINGH HOODAABHAY SINGH CHAUTALAHARYANA POLITICSभूपेंद्र हुड्डाBHUPINDER HOODA VS ABHAY CHAUTALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भिवानी की बेटियों पर परिवार को गर्व, बोले - ऐसी लड़कियां सबको मिले

हिमाचल की पूनम का "सीक्रेट गार्डन", प्रिजर्व फूलों से घर की खूबसूरती में लगाती है चार चांद, महारानी भी है दीवानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.