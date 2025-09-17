ETV Bharat / state

हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा-अभय चौटाला के बीच खिंची तलवारें,आरोपों के बाद पूर्व CM ने इनेलो-जेजेपी को बताया प्रॉक्सी पार्टी

उदाहरण से भूपेंद्र हुड्डा ने दिया जवाब: अभय सिंह चौटाला के हुड्डा पर बीजेपी के साथ मिलकर पिछला विधानसभा लड़ने के आरोपों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "अगर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला हो तो भाजपा कभी नहीं जीत सकती है. कभी प्रॉक्सी में जेजेपी आ जाती है. कभी प्रॉक्सी में इनेलो आ जाती है." उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि "सिरसा में भाजपा ने अपना उम्मीदवार ही बैठा दिया था. गोपाल कांडा का जो वीडियो वायरल हुआ है, उससे पता चल गया था कि कौन कहां है. ज्यादा कहने की जरूरत नहीं."

चंडीगढ़ः हरियाणा के सियासी माहौल में इन दिनों अभय चौटाला बनाम हुड्डा बन गया है. मंगलवार को इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर पिछले दो चुनावों में बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया था. वहीं बुधवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोपों का जवाब दिया है.

'किसने वोट खिलाफ में दी सभी को पता है':उन्होंने कहा कि "ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है किसने वोट खिलाफ में दिया, सभी को पता है, लोग सब जानते हैं. सीटिंग विधायकों को टिकट देने की बात जहां तक है, केजरीवाल ने 27 विधायकों की दिल्ली में टिकट काटी थी, वहां चार विधायक जीते. क्योंकि जिनकी टिकट काटी वे बीजेपी में चले गए. सीटिंग हमारे जीते हैं, सीटिंग की टिकट कटना कोई मतलब थोड़ी ना है."

क्या था अभय चौटाला का आरोपः इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा था कि "जब मैं लोगों के बीच गया तो लोगों ने कहा कि इस बार हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने धोखा किया. किस तरह से बीजेपी की मदद की गई, वह बात लोगों ने मुझे बताई. कांग्रेस के 30 सीटिंग विधायकों में से सर्वे की रिपोर्ट में 16 हार रहे थे. ईडी की रेड करवाई गई, बीजेपी की तरफ से हुड्डा पर दबाव बनाने के लिए. दबाव के बाद बीजेपी ने हुड्डा को हिदायत दी कि सभी तीस मौजूदा विधायकों को टिकट दिलवाओ. नहीं दिलवाई तो ईडी के माध्यम से आपको जेल जाना पड़ेगा."

इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला (Etv Bharat)

भाजपा के 16 विधायक जीतेः अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा था "हुड्डा साहब ने वो काम किया, जो कहा गया. राहुल गांधी से जाकर कहा कि अगर तीस सीटिंग को टिकट नहीं दी तो भगदड़ कांग्रेस में मच जाएगी. ऐसा मैसेज जायेगा कि सरकार कांग्रेस की बननी थी उससे पहले भगदड़ हो गई. लोगों का हमारे प्रति उत्साह कम न हो जाए, बनी बनाई सरकार खराब न हो जाए. यह बात कहकर उसने 30 मौजूदा विधायकों को टिकट दिलवाई. नतीजा आया तो तीस में से सोलह हार गए. वहीं बीजेपी के 16 जीते चाहे तो चेक करवा लो."