दिल्ली में छापे के दौरान ASI पर छेड़छाड़ का आरोप, डीसीपी ने बताया ‘भ्रामक’, अधिकारी लाइन हाजिर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी जिले में आश्रम इलाके से जुड़ा एक मामला पुलिस और नॉर्थ-ईस्ट समुदाय के बीच तनाव का कारण बन चुका है. ये घटना 13 सितंबर की सुबह की है, जब अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी की. इस कार्रवाई में शराब की दर्जनों बोतलें जब्त की गईं, लेकिन कुछ घंटे बाद ही छापे में शामिल सहायक उपनिरीक्षक (ASI) पर नॉर्थ-ईस्ट की एक महिला ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा दिया.

ASI पर छेड़छाड़ का आरोप: जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9:30 बजे पीसीआर कॉल पर कार्रवाई करने के लिए ASI को महारानी बाग इलाके भेजा गया था. वहां से 20 क्वार्टर व 20 बोतल अवैध शराब जब्त की गईं. पुलिस की इस सफलता के करीब दो घंटे बाद थाने में दूसरी कॉल आई, जिसमें एक महिला ने छापेमारी के दौरान ASI पर बदसलूकी व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया. महिला ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी ने छेड़छाड़ व अनुचित व्यवहार किया. इस आरोप के बाद इलाके में हलचल मच गई और बड़ी संख्या में नॉर्थ-ईस्ट समुदाय के लोग थाने के बाहर एकत्र हो गए. उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग की. साथ ही मामले को हल्के में न लेने की भी चेतावनी दी.

डीसीपी का पक्ष: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को लेकर विस्तृत पोस्ट साझा किया है. उन्होंने लिखा कि वायरल दावा गुमराह करने वाला है. कानून से ऊपर कोई नहीं है. डीसीपी के अनुसार कार्रवाई के दौरान शराब की भारी मात्रा जब्त की गई. इसके बाद महिला द्वारा की गई दूसरी कॉल को दबाव बनाने का प्रयास माना जा रहा है. हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए ASI को तुरंत जिला लाइन भेज दिया गया और पीजी सेल से आरोपों की विस्तृत जांच कराई जा रही है. मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी और उचित अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे.