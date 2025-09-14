ETV Bharat / state

दिल्ली में छापे के दौरान ASI पर छेड़छाड़ का आरोप, डीसीपी ने बताया ‘भ्रामक’, अधिकारी लाइन हाजिर

दिल्ली में छापे के दौरान एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें ASI पर छेड़छाड़ का आरोप है.

दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2025 at 7:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी जिले में आश्रम इलाके से जुड़ा एक मामला पुलिस और नॉर्थ-ईस्ट समुदाय के बीच तनाव का कारण बन चुका है. ये घटना 13 सितंबर की सुबह की है, जब अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी की. इस कार्रवाई में शराब की दर्जनों बोतलें जब्त की गईं, लेकिन कुछ घंटे बाद ही छापे में शामिल सहायक उपनिरीक्षक (ASI) पर नॉर्थ-ईस्ट की एक महिला ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा दिया.

ASI पर छेड़छाड़ का आरोप: जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9:30 बजे पीसीआर कॉल पर कार्रवाई करने के लिए ASI को महारानी बाग इलाके भेजा गया था. वहां से 20 क्वार्टर व 20 बोतल अवैध शराब जब्त की गईं. पुलिस की इस सफलता के करीब दो घंटे बाद थाने में दूसरी कॉल आई, जिसमें एक महिला ने छापेमारी के दौरान ASI पर बदसलूकी व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया. महिला ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी ने छेड़छाड़ व अनुचित व्यवहार किया. इस आरोप के बाद इलाके में हलचल मच गई और बड़ी संख्या में नॉर्थ-ईस्ट समुदाय के लोग थाने के बाहर एकत्र हो गए. उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग की. साथ ही मामले को हल्के में न लेने की भी चेतावनी दी.

डीसीपी का पक्ष: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को लेकर विस्तृत पोस्ट साझा किया है. उन्होंने लिखा कि वायरल दावा गुमराह करने वाला है. कानून से ऊपर कोई नहीं है. डीसीपी के अनुसार कार्रवाई के दौरान शराब की भारी मात्रा जब्त की गई. इसके बाद महिला द्वारा की गई दूसरी कॉल को दबाव बनाने का प्रयास माना जा रहा है. हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए ASI को तुरंत जिला लाइन भेज दिया गया और पीजी सेल से आरोपों की विस्तृत जांच कराई जा रही है. मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी और उचित अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे.

हालांकि ये घटना एक बार फिर पुलिस कार्रवाई व जनता के बीच भरोसे की खाई को उजागर करती है. जहां पुलिस का कहना है कि आरोप दबाव बनाने का तरीका है, वहीं समुदाय की नाराजगी ये सवाल खड़े करती है कि क्या कानून व्यवस्था की कार्रवाई हमेशा निष्पक्ष नजर आती है. अब यह देखना होगा कि जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI POLICE ASICRIMES AGAINST WOMEN IN DELHIMOLESTATION CASES IN DELHI NCRMOLESTATION CASE IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK मैच का क्रेज, दुबई स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों की उमड़ी भारी भीड़, 7:30 बजे होगा टॉस

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.