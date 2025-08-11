बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बन गया है. बीते दिनों दुर्ग मानव तस्करी और धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने शीतकालीन विधानसभा सत्र में धर्मांतरण विधेयक पेश करने का ऐलान किया है. प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी कह चुके हैं कि यदि किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो वे नियम से करें लेकिन अवैध धर्मांतरण नहीं होना चाहिए. ऐसा होना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बावजूद इसके प्रदेश में धर्मांतरण धड़ल्ले से जारी है. बिलासपुर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है.

प्रार्थना सभा में धर्मांतरण का आरोप: सिरगिट्टी थाना प्रभारी किशोर केंवट ने बताया कि प्रगति नगर वार्ड 10 के निवासी सागर सिंह ठाकुर ने थाने में धर्मांतरण की शिकायत दर्ज कराई.सागर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 10 अगस्त को सुबह 09ः00 बजे प्रगति नगर गली नंबर 2 प्रतिमा अल्फ्रेड के मकान में किरायेदार सरस्वती कुर्रे की बेटी संगीता श्रीवास, दामाद पवन श्रीवास अपने अन्य साथी मुकेश हथठेल, एनी रोज के साथ मिलकर मोहल्ले के रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर हिन्दू धर्म के नव युवतियों को बहला-फुसलाकर प्रलोभन देकर, दबाव बनाकर धर्मांतरण किया जा रहा है. प्रार्थना सभा का आयोजन कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.

बिलासपुर में धर्मांतरण के आरोप के बाद घर सील (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रार्थना सभा में धर्मांतरण पर कार्रवाई, घर सील: इस शिकायत के बाद सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने पटवारी के माध्यम से कार्रवाई करते हुए उस घर को सील कर दिया है. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं अपराध क्रमाकं 413/2025 धारा 299, 353(1)(सी) के तहत कार्रवाई की जा रही है.