पद्मश्री मालिनी अवस्थी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय देगा मानद उपाधि; 23 सितंबर को समारोह में मिलेगा सम्मान - ALLAHABAD UNIVERSITY

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है, अब पास होने के लिए 33 की जगह 40 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे.

पद्मश्री मालिनी अवस्थी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय देगा मानद उपाधि. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 1:17 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है. विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल ने कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पद्मश्री मालिनी अवस्थी को मानद उपाधि देने का भी निर्णय लिया गया है.

नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं. अब सत्र 2025-26 से वार्षिक की जगह सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी और पास होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे. पहले वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की न्यूनतम सीमा 33 प्रतिशत अंक थी.

पास होने के लिए हर विषय में पाने होंगे न्यूनतम 40 अंक: इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जन संपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया कि नए नियमों के अनुसार छात्र को हर विषय में और कुल मिलाकर 40 फीसदी अंक प्राप्त करना जरूरी होगा.

स्नातक प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी 2024-25 की वार्षिक परीक्षा में असफल हो गए हैं, उन्हें भी सेमेस्टर व्यवस्था में शामिल किया जाएगा. उनके लिए अलग से वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं होगी. उन्हें एनईपी पाठ्यक्रम के तहत दोबारा पंजीकरण कराकर नियमित छात्र की तरह पढ़ाई करनी होगी.

चार साल में ऑनर्स विद रिसर्च, एक साल में पीजी: नई शिक्षा नीति के तहत छात्र 4 वर्ष में स्नातक की ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री हासिल कर सकेंगे. इसके बाद एक साल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने का अवसर मिलेगा. एनईपी में छात्रों को तीन प्रकार के वैकल्पिक विषय पढ़ने होंगे. इनमें क्षमता संवर्धन, कौशल संवर्धन और मूल्य वर्धित विषय शामिल होंगे. प्रत्येक सेमेस्टर में एक वैकल्पिक विषय चुनना अनिवार्य होगा.

विश्वविद्यालय ने 200 से अधिक दो-क्रेडिट वाले वैकल्पिक विषय शुरू किए हैं, जिनकी कक्षाएं केवल शनिवार को होंगी. इनमें सीटें 20 से 50 के बीच रहेंगी. योग और आईआईडीएस द्वारा संचालित पाठ्यक्रम निशुल्क होंगे. मेजर विषयों का मूल्यांकन सतत आंतरिक मूल्यांकन और तीन घंटे की लिखित परीक्षा से होगा. माइनर विषयों के लिए ओएमआर आधारित बहुविकल्पीय परीक्षा होगी. प्रैक्टिकल विषयों का मूल्यांकन केवल फाइनल परीक्षा से होगा.

डिग्री और प्रमाणपत्र

  • प्रथम वर्ष (सेमेस्टर 1-2) पूरा करने पर यूजी प्रमाणपत्र
  • द्वितीय वर्ष (सेमेस्टर 3-4) पूरा करने पर डिप्लोमा
  • तृतीय वर्ष (सेमेस्टर 5-6) पूरा करने पर डुअल मेजर डिग्री
  • चतुर्थ वर्ष (सेमेस्टर 7-8) पूरा करने पर ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री

पद्मश्री मालिनी अवस्थी को मिलेगी मानद उपाधि: इलाहाबाद विश्वविद्यालय पद्मश्री मालिनी अवस्थी को मानद उपाधि देगा. अकादमिक काउंसिल ने कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया. पद्मश्री मालिनी अवस्थी को लोक संगीत के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए 23 सितंबर 2025 को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर मानद उपाधि से सम्मानित करने का फैसला किया गया है.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय मालिनी अवस्थी को "ऑनरेस कोसा उपाधि" प्रदान करेगा. Honoris Causa का अर्थ है “सम्मान के लिए”. विश्वविद्यालय जब किसी विशिष्ट व्यक्ति को उसकी उपलब्धियों और योगदान के सम्मान में मानद डिग्री (Honorary Degree) प्रदान करता है, तो इसे Doctor Honoris Causa या संक्षेप में Honoris Causa उपाधि कहा जाता है.

यह उपाधि पढ़ाई या परीक्षा पास करने से नहीं मिलती, बल्कि समाज, राष्ट्र या किसी विशेष क्षेत्र में असाधारण योगदान के आधार पर दी जाती है. किसी महान वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार, नेता या समाजसेवी को विश्वविद्यालय अपने स्थापना दिवस या दीक्षा समारोह पर यह मानद उपाधि प्रदान करता है.

