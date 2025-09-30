इलाहाबाद विश्वविद्यालय: ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के 2000 फेल छात्रों को मिलेगा ये मौका, जानिए
प्रवेश के लिए 24 अक्टूबर तक पुनः पंजीकरण कराना अनिवार्य है, चार वर्षीय कोर्स में मिलेगी दाखिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 10:05 AM IST
प्रयागराजः इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों के करीब 2000 स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र, जो बीते सत्र 2024-25 की परीक्षा में फेल हो गए थे, अब वह अपनी पढ़ाई को दोबारा संवार सकते हैं.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने एनईपी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) के तहत इन छात्रों को चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (आठ सेमेस्टर) में शामिल करने का फैसला लिया है. इनमें सबसे ज्यादा 1650 छात्र बीए पाठ्यक्रम के हैं. प्रवेश के लिए 24 अक्टूबर तक पुनः पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम की सुविधा: इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जन संपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया कि नए कार्यक्रम में छात्रों को नियमित कक्षाओं, प्रैक्टिकल, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क का अवसर मिलेगा. साथ ही मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम की सुविधा भी होगी. यानी कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ना चाहे तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकल सकता है और बाद में दोबारा वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकता है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विद्यार्थी तीन वर्षीय वार्षिक प्रणाली में प्रथम वर्ष पास कर चुके हैं, वे पुरानी व्यवस्था में ही आगे बढ़ेंगे. नई व्यवस्था केवल असफल छात्रों के लिए है.
असफल छात्रों को नई शुरुआत का मौका: विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह कदम असफल छात्रों को नई शुरुआत का मौका देगा. आधुनिक शिक्षा ढांचे से वे न सिर्फ पढ़ाई में मजबूती हासिल करेंगे बल्कि भविष्य की प्रतियोगी चुनौतियों का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे.
प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि नई शिक्षा नीति की सबसे खास बात है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रणाली. यानी छात्र अब अपनी पढ़ाई को अपने अनुसार कर सकते हैं. यदि कोई स्टूडेंट बीच में पढ़ाई रोकना चाहे तो वह एक दो या तीन साल बाद भी प्रमाण पत्र या डिप्लोमा लेकर बाहर निकल सकता है. अगर वह बाद में दोबारा प्रवेश लेकर कोर्स जारी रखना चाहता है तो इसकी भी सुविधा देती है नई शिक्षा प्रणाली.
नई व्यवस्था से छात्रों का फायदा: यह व्यवस्था विशेष रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक या स्वास्थ्य कारणों से कई बार बीच में ही पढ़ाई रोकनी पड़ती है. पुरानी व्यवस्था में यह छूट नहीं थी. फेल मतलब फेल. नई व्यवस्था असफल छात्रों को अधिक आधुनिक और लचीली शिक्षा ढांचे में आगे बढ़ने का मौका दे रही है.
कोर्स मं क्या खास होगा: चार वर्षीय कोर्स में रिसर्च, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क जैसे तत्व शामिल हैं जो उन्हें भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए भी तैयार करेंगे. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का यह भी मानना है कि इस व्यवस्था से असफल छात्रों में निराश नहीं व्याप्त होगी और अपनी पिछली कर्मियों को उन्हें सुधारने का एक अवसर मिलेगा. कमियों को ठीककर असफल छात्र आगे बढ़ सकते हैं. कुलपति का मानना है कि क्या पता इन्हीं असफल छात्रों में कल का कोई आईएएस, आईपीएस अधिकारी बन जाए ?
