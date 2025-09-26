ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- नाबालिग को 21 की उम्र के नहीं भेज सकते जेल, रिहाई का दिया आदेश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि आरोपी नाबालिग बच्चे को तब तक जेल में नहीं रखा जा सकता, जब तक वह 21 वर्ष का न हो जाए. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर याची ने दावा नहीं किया कि वह किशोर है. यह दावा पहली बार ट्रायल के लिए आरोप तय होने के बाद किया गया था. ऐसे में न्यायिक आदेश से की गई प्रारंभिक हिरासत अवैध नहीं हो सकती है. अधिनियम की धारा 9(4) के तहत किशोर होने के दावे के बाद नाबालिग आरोपी को जेल में हिरासत में रखना अवैध होगा. कोर्ट ने कहा कि किशोर के दावे के बाद आरोपी को बाल संरक्षण गृह में रखा जाना चाहिए.

कोर्ट ने इस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया कि किशोर बंदी को जमानत अर्जी देनी चाहिए, जब आपराधिक न्यायालय में किशोर के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता तो जमानत अर्जी देने का औचित्य नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने किशोर आरोपी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता मोहम्मद सलमान व नाजिया नफीस ने बहस की.

कोर्ट ने जेल अधीक्षक नैनी को निर्देश दिया कि याची को तत्काल रिहा करें. पुलिस कमिश्नर प्रयागराज याची को ट्रायल कोर्ट में पेश करें. ट्रायल कोर्ट धारा 9(2)के अंतर्गत अपराध के समय याची की आयु का निर्धारण करे. तब तक याची को निरोधक अभिरक्षा में रखा जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अपराध के समय याची की आयु का निर्धारण कर मामला किशोर न्याय बोर्ड को अग्रेषित करे. ट्रायल कोर्ट यह तय करे कि अपराध के समय याची की आयु 16 साल से कम थी या अधिक. यदि 16 साल से अधिक थी तो ट्रायल कोर्ट सुनवाई जारी रखे.