इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- नाबालिग को 21 की उम्र के नहीं भेज सकते जेल, रिहाई का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रयागराज याची को ट्रायल कोर्ट में पेश करें. अपराध के समय याची की आयु का निर्धारण करे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 11:18 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि आरोपी नाबालिग बच्चे को तब तक जेल में नहीं रखा जा सकता, जब तक वह 21 वर्ष का न हो जाए. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर याची ने दावा नहीं किया कि वह किशोर है. यह दावा पहली बार ट्रायल के लिए आरोप तय होने के बाद किया गया था. ऐसे में न्यायिक आदेश से की गई प्रारंभिक हिरासत अवैध नहीं हो सकती है. अधिनियम की धारा 9(4) के तहत किशोर होने के दावे के बाद नाबालिग आरोपी को जेल में हिरासत में रखना अवैध होगा. कोर्ट ने कहा कि किशोर के दावे के बाद आरोपी को बाल संरक्षण गृह में रखा जाना चाहिए.

कोर्ट ने इस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया कि किशोर बंदी को जमानत अर्जी देनी चाहिए, जब आपराधिक न्यायालय में किशोर के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता तो जमानत अर्जी देने का औचित्य नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने किशोर आरोपी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता मोहम्मद सलमान व नाजिया नफीस ने बहस की.

कोर्ट ने जेल अधीक्षक नैनी को निर्देश दिया कि याची को तत्काल रिहा करें. पुलिस कमिश्नर प्रयागराज याची को ट्रायल कोर्ट में पेश करें. ट्रायल कोर्ट धारा 9(2)के अंतर्गत अपराध के समय याची की आयु का निर्धारण करे. तब तक याची को निरोधक अभिरक्षा में रखा जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अपराध के समय याची की आयु का निर्धारण कर मामला किशोर न्याय बोर्ड को अग्रेषित करे. ट्रायल कोर्ट यह तय करे कि अपराध के समय याची की आयु 16 साल से कम थी या अधिक. यदि 16 साल से अधिक थी तो ट्रायल कोर्ट सुनवाई जारी रखे.

एडवोकेट नाजिया नफीस के अनुसार, प्रयागराज के थरवई थाने में एक अप्रैल 2017 को दर्ज कराई गई एफआईआर में याची, उसके बड़े भाई व मां पर शिकायतकर्ता के भाई की पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था. याची को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. मजिस्ट्रेट ने मामला सत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया. सत्र न्यायालय ने याची पर आरोप तय कर दिया. इसके बाद याची की ओर से अपराध के समय उसके किशोर होने का दावा किया गया.

अदालत ने प्रधानाचार्य को बुलाया तो पता चला कि अपराध के समय याची की आयु 14 साल तीन माह 19 दिन थी. अदालत ने आयु निर्धारण न कर प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया. बोर्ड ने 15 मई 2025 को याची को किशोर घोषित कर जेल अधीक्षक को आदेश भेजा लेकिन रिहाई नहीं की गई. इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की. याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश से जेल भेजा गया था इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय नहीं है. कोर्ट ने कई कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए याची की रिहाई का आदेश दिया.

