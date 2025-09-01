ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला- अलग घर में रहने वाली जेठानी परिवार का हिस्सा नहीं, जानिए क्या है पूरा मामला - ALLAHABAD HIGH COURT DECISION

हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर देवरानी की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया. साथ ही सभी लाभ बहाल करने को कहा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: Allahabad High Court)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त किए जाने के एक आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शासनादेश के तहत जेठानी को एक ही परिवार का हिस्सा तभी माना जाएगा, जब दोनों भाई एक ही घर रहते हों और एक ही रसोई हो. दोनों का घर व रसोई अलग हो तो एक परिवार का हिस्सा नहीं होगी.

इसी के साथ कोर्ट ने याची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया और सेवाजनित सभी परिलाभ के साथ बहाली का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सोनम की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को याची को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया है.

याची सोनम की नियुक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी बरेली ने 13 जून को रद्द कर दी थी. यह आधार लिया गया था कि जेठानी पहले से ही उसी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका थी. शासनादेश के अनुसार एक परिवार के दो सदस्य आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी नहीं कर सकते.

याची ने तर्क दिया कि उसकी जेठानी अलग घर में रहती है. इसलिए याची के पति के परिवार में नहीं आती, भले ही वह अपने ससुर के परिवार से संबंधित हो. कहा गया कि किसी भी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन और नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए जेठानी को परिवार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना जा सकता.

साथ ही आदेश याची को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया था. कोर्ट ने कहा कि बड़ी बहू (जेठानी) परिवार की सदस्य नहीं होगी. जेठानी को परिवार का सदस्य माना जा सकता है, बशर्ते दोनों भाई एक साथ रहते हों और उनकी रसोई और घर एक ही हो.

यह भी पढ़ें : यूपी राजस्व संहिता नियमावली में संशोधन का मामला, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व से मांगा हलफनामा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त किए जाने के एक आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शासनादेश के तहत जेठानी को एक ही परिवार का हिस्सा तभी माना जाएगा, जब दोनों भाई एक ही घर रहते हों और एक ही रसोई हो. दोनों का घर व रसोई अलग हो तो एक परिवार का हिस्सा नहीं होगी.

इसी के साथ कोर्ट ने याची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया और सेवाजनित सभी परिलाभ के साथ बहाली का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सोनम की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को याची को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया है.

याची सोनम की नियुक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी बरेली ने 13 जून को रद्द कर दी थी. यह आधार लिया गया था कि जेठानी पहले से ही उसी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका थी. शासनादेश के अनुसार एक परिवार के दो सदस्य आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी नहीं कर सकते.

याची ने तर्क दिया कि उसकी जेठानी अलग घर में रहती है. इसलिए याची के पति के परिवार में नहीं आती, भले ही वह अपने ससुर के परिवार से संबंधित हो. कहा गया कि किसी भी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन और नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए जेठानी को परिवार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना जा सकता.

साथ ही आदेश याची को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया था. कोर्ट ने कहा कि बड़ी बहू (जेठानी) परिवार की सदस्य नहीं होगी. जेठानी को परिवार का सदस्य माना जा सकता है, बशर्ते दोनों भाई एक साथ रहते हों और उनकी रसोई और घर एक ही हो.

यह भी पढ़ें : यूपी राजस्व संहिता नियमावली में संशोधन का मामला, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व से मांगा हलफनामा

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURTALLAHABAD HIGH COURT DECISIONजेठानी परिवार का हिस्सा नहींALLAHABAD HIGH COURT DECISION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.