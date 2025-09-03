ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे नए जज; 26 नामों की संस्तुति, केंद्र सरकार को भेजी गई लिस्ट - ALLAHABAD HIGH COURT NEW JUDGE

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 न्यायिक अधिकारियों और 12 वकीलों को जज बनाने की सिफारिश की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिलेंगे नए जज.
इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिलेंगे नए जज. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 26 नामों की सिफारिश की है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए 26 नामों में 12 वकील और 14 ज्यूडिशियल अफसर शामिल हैं. संस्तुति के बाद नए जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा.

वकीलों में हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले अधिवक्ता भी शामिल हैं. जिन अधिवक्ताओं के नाम की जज की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है, उनमें विवेक सरन, अदनान अहमद, विवेक कुमार सिंह, गरिमा प्रसाद, सुधांशु चौहान, अवधेश कुमार चौधरी, स्वरूपमा चतुर्वेदी, अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय, सिद्धार्थ नंदन, मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह, इंद्रजीत शुक्ल व सत्यवीर सिंह शामिल हैं.

इसी प्रकार जिला जज स्तर के जिन एचजेएस 14 न्यायिक अधिकारियों को नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है, उनमें डॉ. अजय कुमार द्वितीय, चवन प्रकाश, दिवेश चंद्र सावंत, प्रशांत मिश्र प्रथम, तरुण सक्सेना, रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती, पदम नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत शुक्ल, जय प्रकाश तिवारी, देवेंद्र सिंह प्रथम, संजीव कुमार, वाणी रंजन अग्रवाल, अचल सचदेव एवं बबीता रानी शामिल हैं.

इन नामों पर संस्तुति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट को नए जज मिल जाएंगे. इससे मुकदमों के निस्तारण में भी तेजी आएगी. वादकारियों को भी इससे काफी सहूलियत मिलेगी.

प्रयागराज : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 26 नामों की सिफारिश की है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए 26 नामों में 12 वकील और 14 ज्यूडिशियल अफसर शामिल हैं. संस्तुति के बाद नए जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा.

वकीलों में हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले अधिवक्ता भी शामिल हैं. जिन अधिवक्ताओं के नाम की जज की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है, उनमें विवेक सरन, अदनान अहमद, विवेक कुमार सिंह, गरिमा प्रसाद, सुधांशु चौहान, अवधेश कुमार चौधरी, स्वरूपमा चतुर्वेदी, अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय, सिद्धार्थ नंदन, मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह, इंद्रजीत शुक्ल व सत्यवीर सिंह शामिल हैं.

इसी प्रकार जिला जज स्तर के जिन एचजेएस 14 न्यायिक अधिकारियों को नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है, उनमें डॉ. अजय कुमार द्वितीय, चवन प्रकाश, दिवेश चंद्र सावंत, प्रशांत मिश्र प्रथम, तरुण सक्सेना, रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती, पदम नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत शुक्ल, जय प्रकाश तिवारी, देवेंद्र सिंह प्रथम, संजीव कुमार, वाणी रंजन अग्रवाल, अचल सचदेव एवं बबीता रानी शामिल हैं.

इन नामों पर संस्तुति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट को नए जज मिल जाएंगे. इससे मुकदमों के निस्तारण में भी तेजी आएगी. वादकारियों को भी इससे काफी सहूलियत मिलेगी.

यह भी पढ़ें : आगरा पनवारी कांड; 32 दोषियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पांच-पांच साल की कोर्ट ने सुनाई है सजा, 35 साल पहले हुआ था जातीय संघर्ष

यह भी पढ़ें : वकील के घर जबरिया घुसी पुलिस, बेटे को गिरफ्तार कर नकदी और सोने की चेन छीनी, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

यह भी पढ़ें : यूपी राजस्व संहिता नियमावली में संशोधन का मामला, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व से मांगा हलफनामा

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGENEW JUDGES HIGH COURTJUDGES 26 NAMES RECOMMENDEDइलाहाबाद हाईकोर्ट नए जजALLAHABAD HIGH COURT NEW JUDGE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.