प्रयागराज : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 26 नामों की सिफारिश की है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए 26 नामों में 12 वकील और 14 ज्यूडिशियल अफसर शामिल हैं. संस्तुति के बाद नए जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा.

वकीलों में हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले अधिवक्ता भी शामिल हैं. जिन अधिवक्ताओं के नाम की जज की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है, उनमें विवेक सरन, अदनान अहमद, विवेक कुमार सिंह, गरिमा प्रसाद, सुधांशु चौहान, अवधेश कुमार चौधरी, स्वरूपमा चतुर्वेदी, अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय, सिद्धार्थ नंदन, मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह, इंद्रजीत शुक्ल व सत्यवीर सिंह शामिल हैं.

इसी प्रकार जिला जज स्तर के जिन एचजेएस 14 न्यायिक अधिकारियों को नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है, उनमें डॉ. अजय कुमार द्वितीय, चवन प्रकाश, दिवेश चंद्र सावंत, प्रशांत मिश्र प्रथम, तरुण सक्सेना, रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती, पदम नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत शुक्ल, जय प्रकाश तिवारी, देवेंद्र सिंह प्रथम, संजीव कुमार, वाणी रंजन अग्रवाल, अचल सचदेव एवं बबीता रानी शामिल हैं.

इन नामों पर संस्तुति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट को नए जज मिल जाएंगे. इससे मुकदमों के निस्तारण में भी तेजी आएगी. वादकारियों को भी इससे काफी सहूलियत मिलेगी.