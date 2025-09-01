ETV Bharat / state

राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 3 सितंबर को, अमेरिका में सिखों पर दिया था बयान - ALLAHABAD HIGH COURT

वाराणसी की विशेष अदालत के आदेश को दी गई है चुनौती, साल 2024 में राहुल गांधी ने दिया था बयान.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 को होगी सुनवाई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 को होगी सुनवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई. यह सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट में होगी. मामला राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान से जुड़ा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और विपक्षी सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, अमन सिंह विसेन और राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया. राहुल गांधी ने वाराणसी के विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है. वाराणसी की विशेष अदालत ने अमेरिका में सिखों के संबंध में दिए गए उनके बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाले मामले को एसीजेएम कोर्ट को भेज दिया था.

मामला सितंबर 2024 का है. उस दौरान राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कहा था कि 'भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है. भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी-कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वह गुरुद्वारा जा सकेंगे कि नहीं'. उनके इस बयान का विरोध हुआ था. इसे भड़काऊ और बांटने वाला बताया गया था.

वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्र ने इस बयान के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तो अदालत में अर्जी दाखिल की. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2024 को यह कहते हुए उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था कि यह मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और यह उनके न्यायिक क्षेत्र से बाहर का है.

इसके बाद नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका की, जिसे विशेष अदालत ने 21 जुलाई को स्वीकार कर लिया. अब राहुल गांधी ने इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है. इसमें दलील दी गई है कि वाराणसी की स्पेशल कोर्ट का आदेश गलत है. यह अवैध और न्यायिक क्षेत्र से बाहर है.

यह भी पढ़ें : अमेरिका में सिखों पर दिए बयान का मामला; वाराणसी की एमपी-एमएलए अदालत को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई. यह सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट में होगी. मामला राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान से जुड़ा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और विपक्षी सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, अमन सिंह विसेन और राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया. राहुल गांधी ने वाराणसी के विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है. वाराणसी की विशेष अदालत ने अमेरिका में सिखों के संबंध में दिए गए उनके बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाले मामले को एसीजेएम कोर्ट को भेज दिया था.

मामला सितंबर 2024 का है. उस दौरान राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कहा था कि 'भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है. भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी-कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वह गुरुद्वारा जा सकेंगे कि नहीं'. उनके इस बयान का विरोध हुआ था. इसे भड़काऊ और बांटने वाला बताया गया था.

वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्र ने इस बयान के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तो अदालत में अर्जी दाखिल की. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2024 को यह कहते हुए उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था कि यह मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और यह उनके न्यायिक क्षेत्र से बाहर का है.

इसके बाद नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका की, जिसे विशेष अदालत ने 21 जुलाई को स्वीकार कर लिया. अब राहुल गांधी ने इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है. इसमें दलील दी गई है कि वाराणसी की स्पेशल कोर्ट का आदेश गलत है. यह अवैध और न्यायिक क्षेत्र से बाहर है.

यह भी पढ़ें : अमेरिका में सिखों पर दिए बयान का मामला; वाराणसी की एमपी-एमएलए अदालत को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI STATEMENT HEARINGBANARAS MP MLA COURTRAHUL GANDHI AMERICA SIKH STATEMENTइलाहाबाद हाईकोर्ट राहुल गांधीALLAHABAD HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.