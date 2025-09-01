प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई. यह सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट में होगी. मामला राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान से जुड़ा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और विपक्षी सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, अमन सिंह विसेन और राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया. राहुल गांधी ने वाराणसी के विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है. वाराणसी की विशेष अदालत ने अमेरिका में सिखों के संबंध में दिए गए उनके बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाले मामले को एसीजेएम कोर्ट को भेज दिया था.

मामला सितंबर 2024 का है. उस दौरान राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कहा था कि 'भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है. भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी-कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वह गुरुद्वारा जा सकेंगे कि नहीं'. उनके इस बयान का विरोध हुआ था. इसे भड़काऊ और बांटने वाला बताया गया था.

वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्र ने इस बयान के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तो अदालत में अर्जी दाखिल की. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2024 को यह कहते हुए उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था कि यह मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और यह उनके न्यायिक क्षेत्र से बाहर का है.

इसके बाद नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका की, जिसे विशेष अदालत ने 21 जुलाई को स्वीकार कर लिया. अब राहुल गांधी ने इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है. इसमें दलील दी गई है कि वाराणसी की स्पेशल कोर्ट का आदेश गलत है. यह अवैध और न्यायिक क्षेत्र से बाहर है.

