इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बतौर इंचार्ज हेड मास्टरों की सीनियारिटी लिस्ट तलब की, पूछा- आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ऐसे हेड मास्टरों की वरिष्ठता सूची मांगी है, जो हेड मास्टर तो हैं लेकिन उन्हें वेतन उस हिसाब से नहीं मिल रहा है. प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत इंचार्ज (हेड मास्टर) को हेड मास्टर का वेतन देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. हाईकोर्ट ने सभी बीएसए से पूछा है कि उनके जिले में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं और कितने अध्यापक कार्यरत हैं.

यह आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरि ने कुशीनगर, झांसी, बरेली समेत कई जिलों में बतौर इंचार्ज हेड मास्टर काम कर रहे अध्यापकों की वेतन की मांग में दाखिल याचिकाओं पर दिया है. कोर्ट ने यह भी पूछा है कि याची अध्यापकों की सीनियारिटी उनके जिले में किस क्रम में है.

कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की विशेष अपील में हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने आदेश किया है कि विद्यालय में हेड मास्टर पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर तैयार वरिष्ठता सूची से ही वरिष्ठता के आधार पर हो तो इस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ.