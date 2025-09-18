ETV Bharat / state

85 वर्षीय बुजुर्ग को उनके मकान से बेदखल करने पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, 41 साल पुराना मकान तोड़ने से रोका

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 85 वर्षीय बुजुर्ग को उनके मकान से बेदखल करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील स्थित गढ़िया शिकमी खैरगढ़ गांव में 85 वर्षीय राम बहादुर को 41 साल पुराने मकान से बेदखल करने और मकान को ध्वस्त करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है. प्रदेश सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.

1984 में खरीदा था मकान: यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राम बहादुर की याचिका पर दिया. याची की ओर से अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि मकान विवादित भूमि गाटा संख्या 18 (चकमार्ग) पर नहीं, बल्कि गाटा संख्या 17 और 19 पर बना है. इसे याची ने वर्ष 1984 में खरीदा था. उस समय से उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है.

शिकोहाबाद तहसीलदार ने आदेश जारी किया था: मामला तब शुरू हुआ जब लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार शिकोहाबाद ने 26 मार्च 2018 को बेदखली और जुर्माना वसूली का आदेश पारित किया. इसके खिलाफ याची ने पुनर्स्थापना अर्जी और अपील दायर की, जिसे जिलाधिकारी ने खारिज कर दिया. इसके बाद राजस्व निरीक्षक ने मकान ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया.