गोरखपुर में महिला कर्मचारी के सुसाइड का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक प्रबंधक और पत्नी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर लगाई रोक

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी बैंक प्रबंधक व उनकी पत्नी के खिलाफ एसीजेएम गोरखपुर की अदालत में लंबित आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए विपक्षियों से जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने सूरज शुक्ल व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता देवेंद्र नारायण पांडेय को सुनकर दिया है. मृतका गोरखपुर के एक बैंक में कर्मचारी थी. उसने सुसाइड कर लिया था. याची के अधिवक्ता का कहना था कि यह आरोप निराधार है कि मृतक व याची बैंक प्रबंधक के अवैध संबंधों के कारण उसकी पत्नी महिला कर्मचारी को परेशान करती थी. मृतका ने मृत्यु से पहले दिए बयान व मोबाइल चैटिंग में कहीं भी यह साक्ष्य नहीं आया है कि याची ने उसे खुदकुशी के लिए उकसाया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का करण सिर में चोट लगना बताया गया है. यह भी नहीं कहा जा सकता कि हत्या हुई है. याची के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कहा जा सके कि उसके उकसाने के कारण मृतका ने सुसाइड किया. एफआईआर मृतका के पिता ने लिखाई है, उसके पति ने नहीं जिसके साथ वह यह रही थी.

