गोरखपुर में महिला कर्मचारी के सुसाइड का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक प्रबंधक और पत्नी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए विपक्षियों से जवाब मांगा है. याची के वकील ने कहा कि आरोप गलत हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 10:47 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी बैंक प्रबंधक व उनकी पत्नी के खिलाफ एसीजेएम गोरखपुर की अदालत में लंबित आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए विपक्षियों से जवाब मांगा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने सूरज शुक्ल व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता देवेंद्र नारायण पांडेय को सुनकर दिया है. मृतका गोरखपुर के एक बैंक में कर्मचारी थी. उसने सुसाइड कर लिया था. याची के अधिवक्ता का कहना था कि यह आरोप निराधार है कि मृतक व याची बैंक प्रबंधक के अवैध संबंधों के कारण उसकी पत्नी महिला कर्मचारी को परेशान करती थी. मृतका ने मृत्यु से पहले दिए बयान व मोबाइल चैटिंग में कहीं भी यह साक्ष्य नहीं आया है कि याची ने उसे खुदकुशी के लिए उकसाया है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का करण सिर में चोट लगना बताया गया है. यह भी नहीं कहा जा सकता कि हत्या हुई है. याची के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कहा जा सके कि उसके उकसाने के कारण मृतका ने सुसाइड किया. एफआईआर मृतका के पिता ने लिखाई है, उसके पति ने नहीं जिसके साथ वह यह रही थी.
ज्ञानवापी वजूखाना सर्वे मामले में सुनवाई 10 नवंबर को : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग में दाखिल राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश के कारण सुनवाई टाल दी.
राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि 12 दिसंबर 2024 का स्थगन आदेश अब भी प्रभावी है. इस स्थगन आदेश में किसी भी न्यायालय को किसी भी तरह के अंतरिम या अंतिम सर्वे का निर्देश देने पर रोक लगाई गई है. मस्जिद पक्ष की ओर से बताया गया कि चार नवंबर को ज्ञानवापी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
इस पर कोर्ट ने यहां सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख लगा दी. पुनरीक्षण याचिका में वाराणसी के जिला जज के 21 अक्टूबर 2023 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एएसआई को वज़ूखाना क्षेत्र का सर्वे करने का निर्देश देने से इन्नकार कर दिया गया था.
यह भी पढ़ें : बहराइच में डिप्टी CMO की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बंद कमरे में बेड के नीचे पड़ा था शव, पुलिस ने तोड़ा दरवाजा