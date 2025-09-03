ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिपाहियों को दी बड़ी राहत, प्रमोशन रोकने के आदेश पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब - CONSTABLES PROMOTION CASE

आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर पदोन्नति रोक कर आरक्षी पद पर वापस भेजने के आदेश पर रोक लगा दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit: Allahabad High Court)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 11:26 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के आरक्षियों सौरभ शर्मा व सचिन शर्मा को हेड कांस्टेबल पदोन्नत पद पर कार्य करने देने व नियमित वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है. साथ ही आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर पदोन्नति रोक कर आरक्षी पद पर वापस भेजने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सौरभ शर्मा व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक को सुनकर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रमोशन आदेश के दौरान के बकाया वेतन का भुगतान याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा.

वकील इरफान अहमद मलिक का कहना था कि याचियों की पदोन्नति बंद लिफाफा प्रक्रिया के तहत की गई थी. इसमें जो आपराधिक केस लंबित बताया गया है, राज्य सरकार की खुद की पुनरीक्षण अर्जी पर कोर्ट ने केस कार्यवाही पर रोक लगा रखी है. केस का निस्तारण रुका है. कोर्ट ने राज्य सरकार से केस की जानकारी मांगी थी लेकिन सूचना के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी गई.

कोर्ट ने कहा कि लगता है सरकार रुचि नहीं ले रही है. याचियों की तदर्थ प्रोन्नति को केस लंबित होने के आधार पर वापस करना उचित नहीं है जबकि सरकार ने ही केस की कार्यवाही पर रोक लगवाई है. मुद्दा विचारणीय है.

कोर्ट को मांगी जानकारी न देने के कारण याची को राहत देने के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा है. इस पर कोर्ट ने याचियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आदेश की कॉपी उचित कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव गृह को भेजने का निर्देश भी दिया है.

यह भी पढ़ें : दरोगा भर्ती 2025 में ओवरएज अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट क्यों नहीं मिली...इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह से मांगा जवाब

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के आरक्षियों सौरभ शर्मा व सचिन शर्मा को हेड कांस्टेबल पदोन्नत पद पर कार्य करने देने व नियमित वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है. साथ ही आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर पदोन्नति रोक कर आरक्षी पद पर वापस भेजने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सौरभ शर्मा व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक को सुनकर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रमोशन आदेश के दौरान के बकाया वेतन का भुगतान याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा.

वकील इरफान अहमद मलिक का कहना था कि याचियों की पदोन्नति बंद लिफाफा प्रक्रिया के तहत की गई थी. इसमें जो आपराधिक केस लंबित बताया गया है, राज्य सरकार की खुद की पुनरीक्षण अर्जी पर कोर्ट ने केस कार्यवाही पर रोक लगा रखी है. केस का निस्तारण रुका है. कोर्ट ने राज्य सरकार से केस की जानकारी मांगी थी लेकिन सूचना के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी गई.

कोर्ट ने कहा कि लगता है सरकार रुचि नहीं ले रही है. याचियों की तदर्थ प्रोन्नति को केस लंबित होने के आधार पर वापस करना उचित नहीं है जबकि सरकार ने ही केस की कार्यवाही पर रोक लगवाई है. मुद्दा विचारणीय है.

कोर्ट को मांगी जानकारी न देने के कारण याची को राहत देने के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा है. इस पर कोर्ट ने याचियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आदेश की कॉपी उचित कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव गृह को भेजने का निर्देश भी दिया है.

यह भी पढ़ें : दरोगा भर्ती 2025 में ओवरएज अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट क्यों नहीं मिली...इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह से मांगा जवाब

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT DECISIONCONSTABLES PROMOTION CASEALLAHABAD HIGH COURTआरक्षियों का प्रमोशन मामलाCONSTABLES PROMOTION CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.