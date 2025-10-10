असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी को राहत; इलाहाबाद हाइकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जानिये पूरा मामला
बिना सत्यापन बोगस फर्म के रजिस्ट्रेशन को स्वीकृति देने के मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 8:32 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाइकोर्ट ने संत कबीर नगर के असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी अरविंद कुमार को बिना सत्यापन बोगस फर्म के रजिस्ट्रेशन को स्वीकृति देने के मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र की खंडपीठ ने असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी अरविंद कुमार की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और अधिवक्ता विनीत संकल्प को सुनकर दिया है.
याची के खिलाफ शासन की ओर से खलीलाबाद थाने में बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 316(5) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप है कि अरविंद कुमार ने बिना सत्यापन कराए एक बोगस फर्म के रजिस्ट्रेशन को स्वीकृति दे दी और उक्त फर्म ने फर्जी आईटीसी क्लेम करके राज्य सरकार को हानि पहुंचाई. इसके बाद शासन ने अरविंद कुमार को निलंबित भी कर दिया.
वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और अधिवक्ता विनीत संकल्प ने दलील दी कि उक्त प्रकरण में अरविंद कुमार ने अपने निलंबन को याचिका के माध्यम से चुनौती देते हुए स्थगनादेश प्राप्त कर लिया, जिसके बाद शासन ने जानबूझकर याची के विरुद्ध उक्त एफआईआर लिखाई है, जबकि याची ने खुद उस फर्म के विरुद्ध पहले ही एफआईआर दर्ज करा दी थी.
यह था मामला : 4 अक्टूबर को संतकबीरनगर के खलीलाबाद थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसमें बिना सत्यापन कराए फर्म के रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद शासन स्तर से अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मामले में याची की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिविजन बेंच ने दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला, विनीत संकल्प ने कोर्ट में याची का पक्ष रखा.
यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट का अहम फैसला, ग्रेच्युटी का अधिकार सेवा अवधि पर निर्भर, रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं