Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

संभल हिंसा केस में सपा सांसद जिया उर रहमान को राहत; हाईकोर्ट ने MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक - SAMBHAL VIOLENCE CASE

सपा सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संभल एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही पूरी कार्यवाही को रद करने की मांग की है.

Etv Bharat
संभल हिंसा केस में सपा सांसद जिया उर रहमान को राहत. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 2:29 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज: संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बर्क के खिलाफ चल रही निचली अदालत की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई अब 9 सितंबर को होगी.

याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम और इकबाल अहमद को सुनकर यह आदेश दिया. सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल कोर्ट में पेश हुए. सांसद बर्क ने संभल हिंसा मामले में दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी है.

संभल स्थित जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने संभल के स्पेशल जज (एमपी/एमएलए)/सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद करने की मांग की है.

मामला 24 नवंबर 2024 का है, जब संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इस घटना के बाद, एसआई दीपक राठी ने सांसद जिया उर रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल समेत सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. दंगा भड़काने के आरोप लगाए थे.

सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने याचिका में 12 जून 2025 को दाखिल की गई चार्जशीट और 18 जून 2025 को संभल कोर्ट द्वारा पारित संज्ञान आदेश सहित पूरी कार्यवाही रद करने की मांग की है. उन्होंने हाईकोर्ट से यह भी प्रार्थना की है कि जब तक उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनके खिलाफ दर्ज मामले में आगे की कार्यवाही न की जाए. याचिका में राज्य सरकार और एसआई दीपक राठी को प्रतिवादी बनाया गया है.

बता दें कि इसी मामले में, 24 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सशर्त जमानत दे दी थी. जफर अली को पुलिस ने 23 मार्च 2025 को विवेचना में नाम आने के बाद गिरफ्तार किया था, जबकि एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं था.

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने संभल हिंसा के आरोपी जफर अली को दी जमानत; जामा मस्जिद के सदर को 4 महीने बाद मिली राहत

प्रयागराज: संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बर्क के खिलाफ चल रही निचली अदालत की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई अब 9 सितंबर को होगी.

याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम और इकबाल अहमद को सुनकर यह आदेश दिया. सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल कोर्ट में पेश हुए. सांसद बर्क ने संभल हिंसा मामले में दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी है.

संभल स्थित जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने संभल के स्पेशल जज (एमपी/एमएलए)/सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद करने की मांग की है.

मामला 24 नवंबर 2024 का है, जब संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इस घटना के बाद, एसआई दीपक राठी ने सांसद जिया उर रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल समेत सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. दंगा भड़काने के आरोप लगाए थे.

सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने याचिका में 12 जून 2025 को दाखिल की गई चार्जशीट और 18 जून 2025 को संभल कोर्ट द्वारा पारित संज्ञान आदेश सहित पूरी कार्यवाही रद करने की मांग की है. उन्होंने हाईकोर्ट से यह भी प्रार्थना की है कि जब तक उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनके खिलाफ दर्ज मामले में आगे की कार्यवाही न की जाए. याचिका में राज्य सरकार और एसआई दीपक राठी को प्रतिवादी बनाया गया है.

बता दें कि इसी मामले में, 24 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सशर्त जमानत दे दी थी. जफर अली को पुलिस ने 23 मार्च 2025 को विवेचना में नाम आने के बाद गिरफ्तार किया था, जबकि एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं था.

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने संभल हिंसा के आरोपी जफर अली को दी जमानत; जामा मस्जिद के सदर को 4 महीने बाद मिली राहत

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMBHAL MPLA COURTALLAHABAD HIGH COURTSAMBHAL MP ZIA UR REHMAN BARQSAMBHAL NEWSSAMBHAL VIOLENCE CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी सरकार के बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश को चुनौती; इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर 20 अगस्त को होगी सुनवाई

मोटापे का शिकार हो सकते हैं स्तनपान न करने वाले बच्चे; 6 माह तक सामान्य से ज्यादा पाया गया वजन, KGMU की स्टडी में खुलासा

पौधों की तस्वीरें देखकर बीमारी का पता लगाएगा यह AI मॉडल, IIIT इलाहाबाद के वैज्ञानिकों ने खोजा नायाब तरीका

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.