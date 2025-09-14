ETV Bharat / state

टीजीटी विज्ञान विषय की योग्यता पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, राज्य सरकार ने मांगी दो हफ्ते की मोहलत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) विज्ञान पद की योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है. ऐसे में कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर 2025 की तिथि नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने दिया है.

प्रयागराज के हेमंत कुमार, राज बहादुर सिंह, विवेक कुमार और अब्दुल कादिर अंसारी ने टीजीटी विज्ञान विषय के लिए केवल भौतिकी और रसायन विज्ञान को अनिवार्य विषय मानने वाले सर्कुलर के विरोध में याचिका दाखिल की है. याचियों का कहना है कि 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर में निर्धारित योग्यता को असंवैधानिक घोषित किया जाए.

टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता में जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान) को भी शामिल करने का निर्देश दिया जाए. याची प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय में स्नातक हैं. ऐसे में उन्हें टीजीटी विज्ञान पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए.