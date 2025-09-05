ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- जीव विज्ञान के अध्यापकों के लिए अलग से पद क्यों विज्ञापित किए

हाईकोर्ट ने विज्ञान सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सरकार से जवाब तलब किया है. अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit: Allahabad High Cour)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 11:45 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब नई शिक्षा नीति के तहत जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को मिलाकर विज्ञान विषय कर दिया गया है, तो जीव विज्ञान के अध्यापकों के लिए अलग से पद क्यों विज्ञापित किए गए हैं?

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने संतोष कुमार पटेल और चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका के अनुसार भर्ती विज्ञापन में हाईस्कूल स्तर पर सहायक अध्यापक विज्ञान और सहायक अध्यापक जीव विज्ञान के पदों के लिए अलग-अलग भर्तियां निकाली गई हैं. वर्ष 1998 में राज्यपाल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एक ही विज्ञान विषय में मिला दिया गया था.

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी 28 मई 1998 को यह जानकारी दी थी कि अब विज्ञान-1 और विज्ञान-2 की जगह एक ही विज्ञान पेपर होगा, और जीव विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा. इसी तरह इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को मिलाकर सामाजिक विज्ञान कर दिया गया है. कहा गया है कि इस नीति के बावजूद विज्ञापन में सहायक अध्यापक विज्ञान और सहायक अध्यापक जीव विज्ञान के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं.

सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री मांगी गई है, जबकि जीव विज्ञान के लिए जूलॉजी और बॉटनी के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य की गई है. जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ स्नातक करने वाले याचियों का कहना कि इस तरह के विभाजन से वे सहायक अध्यापक विज्ञान के पदों के लिए पात्र नहीं होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक विज्ञान के विषयों के लिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है. याचिका पर अगली सुनवाई के 16 सितंबर की तारीख लगाई गई है.

UP ASSISTANT TEACHER RECRUITMENTALLAHABAD HIGH COURT ORDERHIGH COURT SUMMONED THE GOVERNMENTविज्ञान सहायक अध्यापक भर्ती मामलाALLAHABAD HIGH COURT ORDER

