नवाबगंज थाने में दलित मजदूर की हिरासत में मौत का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने मांगा जवाब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के नवाबगंज थाने में दलित मजदूर हीरालाल की हिरासत में मौत को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

अदालत ने दो हफ्ते की मोहलत दी: कोर्ट ने जवाब के लिए सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति संतोष राय की खंडपीठ ने अधिवक्ता मंच के मोहम्मद सईद और प्रमोद कुमार गुप्ता की ओर से हिरासत में उत्पीड़न तथा मौत पर दाखिल जनहित याचिका पर अधिवक्ता चार्ली प्रकाश व सरकारी वकील की दलीलों को सुनकर दिया.

मामले की मजिस्ट्रेट जांच हुई थी: याचिका के अनुसार नवाबगंज थाने में गत 26 मई को नारेपार बढ़ौना गांव निवासी 40 वर्षीय दलित हीरालाल की थर्ड डिग्री टॉर्चर के बाद मौत हो गई थी. आरोप है कि परिजनों को मजदूर हीरालाल के शव को न देखने दिया गया और उन्हें सौंपने की बजाय दारागंज घाट पर जला दिया गया. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मृत्यु होने की पुष्टि हुई है.

परिवार के सामने लाठियों से पीटने का आरोप: याचियों के अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि दलित मजदूर को उसके परिवार के सामने लाठियों से पीटा और उसके बाद थाने ले जाकर थर्ड डिग्री टॉर्चर भी दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. जनहित याचिका में हीरालाल की मौत की न्यायिक जांच और दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित करने तथा तीन बच्चों सहित मृतक के परिजनों को 25 लाख का मुआवज़ा प्रदान किए जाने की मांग की गई है.