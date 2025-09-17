नवाबगंज थाने में दलित मजदूर की हिरासत में मौत का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने प्रयागराज के नवाबगंज थाने में दलित मजदूर हीरालाल की हिरासत में मौत को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 3:59 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 4:05 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के नवाबगंज थाने में दलित मजदूर हीरालाल की हिरासत में मौत को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
अदालत ने दो हफ्ते की मोहलत दी: कोर्ट ने जवाब के लिए सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति संतोष राय की खंडपीठ ने अधिवक्ता मंच के मोहम्मद सईद और प्रमोद कुमार गुप्ता की ओर से हिरासत में उत्पीड़न तथा मौत पर दाखिल जनहित याचिका पर अधिवक्ता चार्ली प्रकाश व सरकारी वकील की दलीलों को सुनकर दिया.
मामले की मजिस्ट्रेट जांच हुई थी: याचिका के अनुसार नवाबगंज थाने में गत 26 मई को नारेपार बढ़ौना गांव निवासी 40 वर्षीय दलित हीरालाल की थर्ड डिग्री टॉर्चर के बाद मौत हो गई थी. आरोप है कि परिजनों को मजदूर हीरालाल के शव को न देखने दिया गया और उन्हें सौंपने की बजाय दारागंज घाट पर जला दिया गया. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मृत्यु होने की पुष्टि हुई है.
परिवार के सामने लाठियों से पीटने का आरोप: याचियों के अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि दलित मजदूर को उसके परिवार के सामने लाठियों से पीटा और उसके बाद थाने ले जाकर थर्ड डिग्री टॉर्चर भी दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. जनहित याचिका में हीरालाल की मौत की न्यायिक जांच और दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित करने तथा तीन बच्चों सहित मृतक के परिजनों को 25 लाख का मुआवज़ा प्रदान किए जाने की मांग की गई है.
छात्रनेता अजय सम्राट की रंगदारी मामले में गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी छात्रसभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छात्रनेता अजय यादव उर्फ अजय सम्राट उर्फ अजय सिंह को राहत देते हुए कर्नलगंज थाने में दर्ज रंगदारी के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता वर्मा एवं न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल की खंडपीठ ने छात्रनेता अजय सम्राट की याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है.
कर्नलगंज थाने में दर्ज हुई थी FIR: अजय सम्राट के खिलाफ कर्नलगंज थाने में रंगदारी मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी. अजय सम्राट ने एफआईआर को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि अजय सम्राट ने महाकुंभ के दौरान हुए कार्यों को लेकर पीडीए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था. इसी खुलासे के बाद अजय सम्राट के खिलाफ दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
यह भी पढ़ें- आगरा की ऐतिहासिक राम बरात; जानिए 140 में कैसे-कैसे बदला स्वरूप, मिथिला महल की क्या है खासियत