जीआईसी प्रवक्ता भर्ती मामला; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड अनिवार्य किए जाने के मामले में सरकार से किया जवाब तलब

कोर्ट ने सरकार को तीन दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर को होगी.

हाईकोर्ट ने सरकार को किया तलब.
हाईकोर्ट ने सरकार को किया तलब.
प्रयागराज : राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम अहर्ता बढ़ाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को तीन दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर को होगी.

अब तक प्रवक्ता भर्ती की न्यूनतम योग्यता केवल स्नातकोत्तर डिग्री थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने अचानक संशोधन कर बीएड डिग्री को भी अनिवार्य कर दिया है. इस बदलाव से हजारों छात्र प्रभावित हुए हैं. याचियों का कहना है कि वे नई नियमावली का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अचानक से इसे लागू करना अन्यायपूर्ण है.

याचियों के अधिवक्ता सरोज कुमार यादव का कहना था कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी वर्ष 2022 में प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किया था, लेकिन वहां सरकार ने पहले से तैयारी कर रहे छात्रों को एक बार का अवसर दिया था.

जीआईसी की यह भर्ती चार वर्षों बाद आई है. यदि पहले ही बीएड की शर्त स्पष्ट कर दी जाती तो छात्र समय रहते यह डिग्री प्राप्त कर सकते थे. अधिकांश याचिकाकर्ता पिछली जीआईसी 2020 भर्ती में मुख्य परीक्षा तक पहुंचे थे. यदि इस बार भी उन्हें बाहर किया गया तो अगली भर्ती तक वे अधिकतम आयु सीमा पार कर देंगे.

याचिका में यह भी मांग की गई है कि इस भर्ती में बिना बीएड अहर्ता के अंतिम अवसर दिया जाए, दिल्ली सरकार की तरह यह शर्त रखी जा सकती है कि चयनित अभ्यर्थी अगले दो, तीन वर्षों में बीएड की डिग्री अवश्य प्राप्त करेंगे.

