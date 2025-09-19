ETV Bharat / state

जीआईसी प्रवक्ता भर्ती मामला; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड अनिवार्य किए जाने के मामले में सरकार से किया जवाब तलब

हाईकोर्ट ने सरकार को किया तलब. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 19, 2025 at 11:42 PM IST 2 Min Read