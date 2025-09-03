प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में ओवरएज अभ्यर्थियों की याचिका पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह को स्पष्टीकरण के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने उन्हें यह स्पष्ट करने को कहा है कि याचियों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन साल की आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई. कोर्ट ने कहा, यदि 2021 में परीक्षा हुई होती तो याची उसमें बैठने की अर्हता रखते. उनसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सच्चिदानंद शुक्ल व 70 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता राकेश यादव व संजय कुमार यादव को सुनकर दिया है. वकील का कहना है कि उपनिरीक्षक भर्ती 2016 के बाद 2021 में आई थी. उस दौरान कोरोना का प्रभाव था और प्रत्येक वर्ष भर्ती करने के आश्वासन का भी पालन नहीं हुआ. अब उपनिरीक्षक भर्ती 2025 में आई है तो इसमें सरकार तीन वर्ष की छूट स्वतः दे रही है. वर्ष 2021 की भर्ती में ओवरएज हुए अभ्यर्थियों ने सरकार से भी आयुसीमा में छूट की मांग भी की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है.

पुलिस भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थी को एक अतिरिक्त अवसर देने का निर्देश : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीमारी के कारण पुलिस भर्ती 2023 में चयनित याची को दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याची को पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के समक्ष 10 सितंबर को हाजिर होने और बोर्ड को उसके दस्तावेज का सत्यापन करने एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मनोज कुमार की याचिका पर अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती को सुनने के बाद याचिका निस्तारित करते हुए दिया है. एडवोकेट निर्भर कुमार भारती का कहना था कि निर्धारित तिथि पर बीमार होने के कारण याची उपस्थित नहीं हो सका था. किसी की शिकायत पर उसके हाईस्कूल प्रमाणपत्र का सत्यापन किया जाना था. इसलिए उसने याचिका कर दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एक अवसर दिए जाने की मांग की है.

