कटखने बंदरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त; प्रमुख सचिव से पूछा- समस्या से निपटने के लिए क्या कर रहे?

कटखने बंदरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

September 24, 2025

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में बंदरों के आतंक पर सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है. कोर्ट ने विभाग से बंदरों की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है. पूछा है कि स्थानीय निकायों ने बंदरों की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं? कोर्ट ने उनसे इस संदर्भ में हलफनामा मांगा है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने विनीत शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि बैठकें की जा रही हैं और इस जिम्मेदारी को एक दूसरे पर डाला जा रहा है. जबकि, निकायों का कर्तव्य है कि वे जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करें. कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर निकाय नगर विकास विभाग के अधीन हैं, इसलिए उन्हें भी मामले में पक्षकार बनाना उचित है। गाजियाबाद के डीएम ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि उन्होंने 20 अगस्त को शहरी विकास विभाग व पर्यावरण विभाग को पत्र लिखकर गाइडलाइन और एसओपी तैयार करने की सिफारिश की थी. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि बंदरों के कारण कई जिलों में लोग परेशान हैं फसलें बर्बाद हो रही हैं और बच्चों की सुरक्षा खतरे में है.