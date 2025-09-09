ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- बैंक की एक मुश्त समाधान योजना समयबद्ध, इसे आगे बढ़ाने की मांग का अधिकार नहीं

याची एसओटीएस योजना के तहत निर्धारित 180 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किए जाने का उचित कारण नहीं बता पाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 10:11 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि प्रत्येक ओटीएस योजना (एक मुश्त समाधान) समयबद्ध है और किसी उधारकर्ता को इस योजना के तहत निर्धारित अवधि से आगे विस्तार मांगने का कोई निहित अधिकार नहीं है. न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में याची एसओटीएस योजना 2022-23 के तहत पुनर्भुगतान समय सीमा का पालन करने में विफल रहे हैं. जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ओटीएस के लिए अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 180 दिन थी. कोर्ट ने इसी के साथ मेसर्स जाहरवीर महाराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी.

मामले के अनुसार, याचियों ने 2017 में पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया. जब खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां घोषित कर दिया गया तो याचियों ने ओटीएस के लिए आवेदन किया. पंजाब नेशनल बैंक ने एसओटीएस योजना 2022-23 के तहत इसे मंजूरी दे दी. याची आवश्यकतानुसार भुगतान करने में विफल रहे ओटीएस रद्द कर दिया गया.

बैंक ने याचियों को ओटीएस राशि का भुगतान पूरा करने के लिए कई बार पत्र लिखा था. इसके बाद बैंक ने बंधक संपत्तियों की नीलामी की कार्यवाही शुरू की. ऐसी ही एक संपत्ति बेची गई, जिसका बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया. याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि ओटीएस अब भी लागू है और बैंक पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने के लिए बाध्य है. यह भी तर्क दिया गया कि पुनर्भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि ओटीएस प्रदान करने वाले पत्र में कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई थी.

इन दलीलों को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि याचियों को ओटीएस प्रदान करने वाला पत्र विशेष रूप से एसओटीएस योजना 2022-23 का उल्लेख करता है. उक्त योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 180 दिन होगी. खंडपीठ ने कहा कि कोई भी ओटीएस समयबद्ध होता है और याची यह तर्क नहीं दे सकते कि इसके पुनर्भुगतान के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी.

हाईकोर्ट ने पाया कि याची एसओटीएस योजना 2022-23 के खंड 7.3 से 7.5 के तहत निर्धारित 180 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किए जाने का कोई उचित कारण नहीं बता पाए हैं. इसी कारण बैंक को याचियों को प्रदान की गई एकमुश्त छूट को रद्द करने और कानून के अनुसार प्रतिभूतियों को तीसरे पक्ष को बेचने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

कोर्ट ने पाया कि बंधक रखी गई संपत्ति की बिक्री और जारी किए गए बिक्री प्रमाण पत्र के माध्यम से तीसरे पक्ष के अधिकार पहले ही बनाए जा चुके थे तो याचिका खारिज करते हुए कहा कि बैंक द्वारा की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है जो सद्भावनापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाई गई थी.

