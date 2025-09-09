ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- बैंक की एक मुश्त समाधान योजना समयबद्ध, इसे आगे बढ़ाने की मांग का अधिकार नहीं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि प्रत्येक ओटीएस योजना (एक मुश्त समाधान) समयबद्ध है और किसी उधारकर्ता को इस योजना के तहत निर्धारित अवधि से आगे विस्तार मांगने का कोई निहित अधिकार नहीं है. न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में याची एसओटीएस योजना 2022-23 के तहत पुनर्भुगतान समय सीमा का पालन करने में विफल रहे हैं. जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ओटीएस के लिए अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 180 दिन थी. कोर्ट ने इसी के साथ मेसर्स जाहरवीर महाराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी.

मामले के अनुसार, याचियों ने 2017 में पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया. जब खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां घोषित कर दिया गया तो याचियों ने ओटीएस के लिए आवेदन किया. पंजाब नेशनल बैंक ने एसओटीएस योजना 2022-23 के तहत इसे मंजूरी दे दी. याची आवश्यकतानुसार भुगतान करने में विफल रहे ओटीएस रद्द कर दिया गया.

बैंक ने याचियों को ओटीएस राशि का भुगतान पूरा करने के लिए कई बार पत्र लिखा था. इसके बाद बैंक ने बंधक संपत्तियों की नीलामी की कार्यवाही शुरू की. ऐसी ही एक संपत्ति बेची गई, जिसका बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया. याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि ओटीएस अब भी लागू है और बैंक पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने के लिए बाध्य है. यह भी तर्क दिया गया कि पुनर्भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि ओटीएस प्रदान करने वाले पत्र में कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई थी.

इन दलीलों को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि याचियों को ओटीएस प्रदान करने वाला पत्र विशेष रूप से एसओटीएस योजना 2022-23 का उल्लेख करता है. उक्त योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 180 दिन होगी. खंडपीठ ने कहा कि कोई भी ओटीएस समयबद्ध होता है और याची यह तर्क नहीं दे सकते कि इसके पुनर्भुगतान के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी.