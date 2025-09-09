ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- पीडीपीपी एक्ट में केस करना सही नहीं, ऐसा करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम (पीडीपीपी एक्ट) में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करना अनुचित है. यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. कोर्ट ने कहा कि गांव समाज की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित विवादों का राजस्व संहिता के तहत निस्तारण किया जा सकता है. कोर्ट ने प्रयागराज की बारा तहसील के सेहूड़ा (गोदिया का पूरा) गांव निवासी जमुना प्रसाद उर्फ लल्लू के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे की चार्जशीट और अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने तथा सम्मन आदेश सहित समस्त कार्यवाही रद्द कर दी है.

जमुना प्रसाद ने मुकदमे की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका पर न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने सुनवाई की. याची का कहना था कि उसके खिलाफ ग्राम समाज की खलिहान की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाने और कब्जा नहीं छोड़ने के आरोप में लोग संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत लेखपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया. जिस पर मजिस्ट्रेट की अदालत ने 22 अगस्त 2023 को संज्ञान ले लिया.

याची के वकील का कहना था कि पीडीपीपी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करना कानूनी प्रावधान का दुरुपयोग है. ग्राम सभा की जमीन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है. वकील का यह भी कहना था कि संबंधित मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते समय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया तथा लेखपाल ने याची को परेशान करने की नीयत से शॉर्ट कट अपनाया.