इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठ सामने आने पर पलटा अपना फैसला, बेघर किए गए परिवार को वापस कब्जा दिलाने का दिया आदेश
कोर्ट ने गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को तुरंत उस परिवार को संपत्ति का कब्जा वापस देने का निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 11:09 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी द्वारा तथ्य छिपाकर आदेश प्राप्त करने की जानकारी होने पर अपना आदेश पलट दिया. कोर्ट ने आईआईएफएल होम फाइनेंस के पक्ष में पूर्व में दिए गए अपने आदेश को वापस लेते हुए बेघर किए गए परिवार को फिर से कब्जा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को तुरंत उस परिवार को संपत्ति का कब्जा वापस देने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी शराफ और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने दिया है.
कोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को आईआईएफएल होम फाइनेंस की याचिका पर एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के तहत कोर्ट ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को सरफेसी एक्ट के तहत जारी किए गए कब्जे के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था. हालांकि इस आदेश के बाद प्रभावित परिवार (प्रतिवादी संख्या 6 और 7) ने एक 'रिकॉल' याचिका दायर की.
उन्होंने अदालत को बताया कि आईआईएफएल ने यह जानकारी छिपाई थी कि लखनऊ के ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने पहले ही 29 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में आईआईएफ को संपत्ति का कब्जा लेने से पहले 15 दिन का नोटिस देने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद भी परिवार को बिना किसी नोटिस के उनके घर से हटा दिया गया था और वे अब सड़क पर हैं.
कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आईआईएफ ने याचिका में गलत जानकारी दी थी. कंपनी ने याचिका में दावा किया था कि उधारकर्ता ने सरफेसी अधिनियम के तहत किसी भी फोरम जैसे डीआरटी या डीआरएटी या हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी है. यह दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ. अदालत ने इसे सत्य को दबाने और झूठ का सुझाव देने का मामला बताया.
कोर्ट ने कई पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जो व्यक्ति स्वच्छ हाथों के साथ अदालत नहीं आता उसे कोई राहत नहीं मिल सकती. कोर्ट ने अपना 28 अगस्त 2025 का आदेश पूरी तरह से वापस ले लिया. कोर्ट ने आईआईएफ और गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रभावित परिवार को उनके निवास का कब्जा वापस दिलाने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी. याची कंपनी को कोर्ट के आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
यह भी पढ़ें : यूपी के 558 मदरसों की ईओडब्ल्यू जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक