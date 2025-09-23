ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठ सामने आने पर पलटा अपना फैसला, बेघर किए गए परिवार को वापस कब्जा दिलाने का दिया आदेश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी द्वारा तथ्य छिपाकर आदेश प्राप्त करने की जानकारी होने पर अपना आदेश पलट दिया. कोर्ट ने आईआईएफएल होम फाइनेंस के पक्ष में पूर्व में दिए गए अपने आदेश को वापस लेते हुए बेघर किए गए परिवार को फिर से कब्जा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को तुरंत उस परिवार को संपत्ति का कब्जा वापस देने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी शराफ और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने दिया है.

कोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को आईआईएफएल होम फाइनेंस की याचिका पर एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के तहत कोर्ट ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को सरफेसी एक्ट के तहत जारी किए गए कब्जे के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था. हालांकि इस आदेश के बाद प्रभावित परिवार (प्रतिवादी संख्या 6 और 7) ने एक 'रिकॉल' याचिका दायर की.

उन्होंने अदालत को बताया कि आईआईएफएल ने यह जानकारी छिपाई थी कि लखनऊ के ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने पहले ही 29 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में आईआईएफ को संपत्ति का कब्जा लेने से पहले 15 दिन का नोटिस देने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद भी परिवार को बिना किसी नोटिस के उनके घर से हटा दिया गया था और वे अब सड़क पर हैं.