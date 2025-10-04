संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण रोकने की मांग खारिज़, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार
दशहरा अवकाश में यह याचिका दाखिल कर अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 11:59 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने से इंकार करते हुए याचिका खारिज़ कर दी है. कोर्ट ने कहा याची के पास आदेश के खिलाफ अपील का विकल्प उपलब्ध है. ऐसे में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी व शशांक श्री त्रिपाठी को सुनकर दिया है. दशहरा अवकाश के दौरान शुक्रवार को यह याचिका दाखिल कर छुट्टी के दिन अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई.
याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. कहा गया है कि बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया है. ध्वस्तीकरण के लिए दो अक्टूबर गांधी जयंती व दशहरे की छुट्टी का दिन चुना गया जबकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था. इस कार्रवाई के पीछे आरोप है कि बारात घर तालाब की जमीन पर बना हुआ है जबकि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ है.
शुक्रवार दोपहर एक बजे से करीब सवा घंटे हुई सुनवाई में मस्जिद पक्ष को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली लेकिन कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को आवश्यक कागजात पेश करने का निर्देश देते हुए शनिवार सुबह 10 बजे मामले में पुनः सुनवाई करने को कहा था.
शनिवार सुबह दस बजे मामले की फिर से सुनवाई हुई. मुख्य स्थाई अधिवक्ता जे एन मौर्य ने कहा कि याची के पास ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील का विकल्प उपलब्ध है. जे एन मौर्य ने बताया कि कोर्ट ने वैकल्पिक अनुतोष उपलब्ध होने के आधार पर याचिका खारिज़ कर दी है.
ये भी पढ़ेंः संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला; दशहरा अवकाश में हाईकोर्ट ने की सुनवाई, सरकार-जिला प्रशासन को दिए ये निर्देश