प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है. कोर्ट ने मथुरा में ओवरहेड टैंक के गिरने से दो महिलाओं की मौत और 11 लोगों के घायल होने के मामले में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता को राहत देने से इन्कार कर दिया है.

सेवानिवृत्त अभियंता ने सेवानिवृत्ति के बाद उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई और आरोप पत्र को चुनौती दी थी. इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने योगेश कुमार शर्मा की याचिका पर दिया.

अधीक्षण अभियंता पर लापरवाही का आरोप: मथुरा के कृष्ण बिहार कॉलोनी में 30 जून 2024 को ओवरहेड टैंक गिरा था. इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी और 11 लोग घायल हो गए थे. इस घटना के बाद एक चार सदस्यीय समिति ने जांच की और 24 जुलाई 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

रिपोर्ट में पाया गया कि याची के 7 अक्टूबर 2020 से 8 जून 2022 तक के कार्यकाल के दौरान टैंक का लगभग 45 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हुआ था. इस आधार पर 30 अप्रैल 2023 को रिटायर हुए याची के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई.

कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन का आरोप: याची पर यूपी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. उन पर कार्यों का सही ढंग से गुणवत्ता परक कार्य न कराने और लापरवाही बरतने का आरोप है. याची ने आरोप पत्र और अनुशासनात्मक कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

कार्रवाई के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी: याची अधिवक्ता ने दलील दी कि सेवानिवृत्ति के बाद जांच शुरू करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है, जबकि ऐसा नहीं किया गया. यह भी कहा गया कि याची के कार्यकाल के दौरान सिर्फ 25 प्रतिशत कार्य ही हुआ था.

वहीं, जल निगम के वकील का कहना था कि नियमावली में राज्यपाल या राज्य सरकार के स्थान पर निगम या निदेशक मंडल को कार्रवाई के लिए प्रतिस्थापित किया गया है. कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कार्य के प्रतिशत के विवाद का कोई मतलब नहीं है. क्योंकि अंतिम निर्माण कार्य याची के कार्यकाल में पूरा हुआ था.

उनके पास मानक की जांच करने का अवसर था. इसके बाद वह ऐसा करने में विफल रहे. कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्रवाई के लिए निदेशक मंडल ही सक्षम प्राधिकारी है. कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद याची के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है. इसके साथ ही याचिका खारिज कर दी.

यह भी पढ़ें- मेरठ में फिल्म उदयपुर फाइल्स की स्क्रीनिंग, कन्हैया लाल का बेटा बोला- तीन साल में सिर्फ 16 गवाही, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले केस